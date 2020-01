5 coisas que vão marcar o dia

O dia será marcado pela publicação de indicadores relevantes para as famílias. Para as famílias portuguesas serão publicados os valores da avaliação bancária em dezembro, que tudo indica que continuará a bater máximos, enquanto na União Europeia serão divulgadas as taxas de poupança e de investimento das famílias. Ainda esta terça-feira, dia em que arrancam as Jornadas Parlamentares do PS, a Galp divulga quanto petróleo produziu no ano passado.

A avaliação bancária vai continuar a bater máximos?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta terça-feira os valores da avaliação bancária das casas em dezembro do ano passado. Será que este indicador vai continuar a aumentar? Recorde-se que, em novembro, o valor médio da avaliação bancária das habitações bateu um novo máximo ao atingir 1.312 euros por metro quadrado, uma subida de 8% face ao mesmo mês de 2018 e de 0,6% face a outubro.

Qual foi a taxa de poupança das famílias na zona euro?

Será que as famílias pouparam muito no terceiro trimestre do ano passado? O Eurostat vai dar a resposta esta terça-feira. O gabinete de estatísticas da União Europeia vai publicar dados sobre a taxa de poupança das famílias na zona euro nesse período. Recorde-se que, no segundo trimestre, esta taxa tinha crescido para 13,3%, assim como a taxa de investimento das famílias, que subiu para 9%.

Arrancam as Jornadas Parlamentares do PS

Arrancam esta terça-feira as primeiras Jornadas Parlamentares do PS desta legislatura. Durante dois dias, passarão pelo evento nomes como António Costa, Mário Centeno, Ferro Rodrigues, Mariana Vieira da Silva, Pedro Siza Vieira e Pedro Matos Fernandes. Nestas jornadas, sob o tema “Fazer o Presente para Construir o Futuro”, vão ser debatidos temas de demografia, combate às desigualdades, transição digital e alterações climáticas.

Quantos barris de petróleo produziu a Galp no ano passado?

A Galp revela esta terça-feira o trading update referente ao último trimestre do ano passado, um documento com informações sobre a produção, refinação e distribuição de petróleo nos diferentes mercados, que vai permitir apurar a produção total de 2019. No terceiro trimestre, a petrolífera tinha aumentado em 21% a produção da matéria-prima face ao trimestre anterior, totalizando os 125.000 barris por dia.

União Europeia reúne-se no Conselho de Assuntos Gerais

Decorre esta terça-feira o Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, em Bruxelas, que contará com a participação da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Neste encontro, a Croácia vai apresentar as prioridades da sua presidência da UE para o primeiro semestre, seguindo-se um debate sobre a proposta de conferência sobre o futuro da Europa. Contudo, ainda haverá tempo para falar sobre as negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual para 2021-27.