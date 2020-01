A Caixa Geral de Depósitos (CGD) lucrou 775,93 milhões de euros em 2019. No ano em que vendeu um pouco de tudo o que não é estratégico — foram alienados bancos em Espanha e África do Sul, venderam-se imóveis emblemáticos como o quarteirão na baixa lisboeta e shoppings –, o resultado líquido do banco cresceu 56,5% em comparação com os 496 milhões registados em 2018.

Este é o melhor resultado líquido do banco público desde 2007, quando alcançou um lucro de 856 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados em comunicado, na véspera de Paulo Macedo completar três anos na liderança do banco.

Num relatório submetido à CMVM, o banco público justifica parcialmente o bom desempenho anual com “o resultado extraordinário de 144 milhões de euros” relacionado com a venda de subsidiárias internacionais, nomeadamente o Banco Caixa Geral (em Espanha) e o Mercantile (em África do Sul). Estas vendas permitiram à CGD a “reversão de imparidades” que tinham sido constituídas em 2017.

Mas não foi só com resultados não recorrentes que a CGD melhorou as contas em 2019. O negócio bancário em Portugal e no estrangeiro também contribuíram de forma significativa para este desempenho: “O resultado líquido corrente da atividade doméstica atinge 449 milhões de euros” em 2019, destaca a CGD no documento, uma subida de 48% face a 2018. Na atividade internacional, o crescimento foi menor, ainda assim de 19%, segundo o banco.

No ano em análise, a CGD viu os depósitos de clientes crescerem 4,9%, para 65,71 mil milhões de euros. Para o banco, esta evolução positiva significa “confiança e vinculação” por parte dos clientes e foi fator relevante na “manutenção das quotas de mercado e da liderança em Portugal”.

No plano do crédito, “o crédito a clientes bruto reduziu-se 7,9% face a 2018, para 50,12 mil milhões de euros, com o crédito a empresas e a particulares da atividade da CGD Portugal a registarem variações de -2,1% e -3,6%, respetivamente, refletindo o esforço de redução do stockde NPL [non-performingloans] em 2,6 mil milhões de euros”, refere a nota. O banco destaca, contudo, a concessão de crédito a empresas em Portugal, excluindo construção e imobiliário, que aumentou 6,7%.

Quanto ao crédito à habitação, numa altura de boom no mercado imobiliário, “aumentou 33%” em 2019 face ao ano anterior, “reforçando o papel de liderança da CGD enquanto principal banco no segmento de particulares”.

A CGD destaca, por fim, a “melhoria do nível da qualidade de ativos com o rácio de NPL a atingir 4,7%. A empresa de capital público refere que esta evolução lhe permitiu convergir “para a média dos bancos europeus”, mantendo um rácio de NPL líquido de imparidades em 1,1%, segundo a informação revelada esta sexta-feira.

Desde há três anos que CGD está obrigada a emagrecer por imposição da recapitalização acordada com Bruxelas, envolvendo um aumento de capital da CGD em cinco mil milhões — incluindo a injeção de 2,5 mil milhões de dinheiro fresco do Estado. Entre outros aspetos, a rigorosa dieta europeia tem passado por uma redução das operações internacionais e pela alienação de ativos imobiliários considerados não estratégicos.

E 2019 foi um ano em cheio no cumprimento destas exigências. Fazendo contas aos principais negócios realizados no ano passado, o banco vai registar um encaixe extraordinário bruto de 730 milhões de euros, segundo cálculos do ECO.

Relativamente à implementação desse plano estratégico, Paulo Macedo faz um balanço positivo. O CEO assegurou recentemente, em declarações ao Jornal de Negócios, que este está “a ser cumprido com sucesso”, antecipando ainda que a CGD tem como objetivo continuar a “devolver” o investimento feito no banco, tanto este ano como no próximo.

Assim, mesmo com o Banco Central Europeu (BCE) a pressionar o negócio de toda a banca com os juros baixos, a CGD prepara-se para fazer um brilharete. Segundo o Expresso, o lucro rondou os 800 milhões (+60% face a 2018), os melhores desde 2007, ainda antes da crise financeira. Os primeiros nove meses já deixavam antecipar um resultado gordo: até setembro, os lucros aceleravam 70% para 641 milhões de euros. Já os dividendos ao acionista Estado ascenderão a 300 milhões de euros.

Evolução dos resultados da Caixa desde 2007

Espanha e África do Sul rendem 600 milhões

O ano passado começou com alienações de dois imóveis localizados na capital portuguesa: o Green Park, onde está a Maló Clinic, foi vendido por 25 milhões de euros aos espanhóis da Incus Capital, e o quarteirão na Rua do Ouro, em plena baixa pombalina, foi comprado pelo grupo hoteleiro Sana, por 60 milhões, à boleia do boom do turismo e da valorização do mercado imobiliário — neste último caso, Paulo Macedo revelou que imóvel gerou uma mais-valia de 36 milhões de euros após impostos.

Meses mais tarde foram vendidos o Banco Caixa Geral, em Espanha, e o Mercantile Bank, na África do Sul. O banco espanhol foi vendido por 384 milhões de euros aos espanhóis do Abanca. O banco sul-africano foi comprado pelo Capitec por 215 milhões de euros.

Há mais dois processos em curso: no Brasil, cujo vencedor entre o Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia será conhecido até final de fevereiro; e em Cabo Verde, nomeadamente o Banco Comercial do Atlântico. O impacto destas vendas só deverá ter reflexos nas contas de 2020.

Entretanto, já nos primeiros dias do novo ano, a CGD anunciou a venda de um centro comercial em Braga. No entanto, o negócio foi concluído no dia 30 de dezembro, com os israelitas a pagarem 45 milhões de euros, sabe o ECO.

Para lá das operações extraordinárias, cujo impacto que não se vai repetir este ano — apesar de o banco estar a vender outros negócios internacionais –, os resultados da CGD em 2019 foram também impulsionados, por um lado, pelo aumento das comissões e diminuição das imparidades para crédito e, por outro, pelo esforço de contenção dos custos, no pessoal e nos gastos gerais.

(Notícia em atualização)