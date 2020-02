Pela sétima sessão consecutiva, os mercados norte-americanos encerraram as negociações em terreno negativo. A rápida propagação do coronavírus e as consequências dessa epidemia na economia mundial continuam a preocupar os investidores e levaram Wall Street a registar a pior semana desde a crise financeira de 2008, de acordo com a Reuters.

Na sessão desta sexta-feira, o S&P 500 caiu 1,57% para 2.931,95 pontos. É preciso recuar até outubro de 2008, no pico da crise financeira, para encontrar uma semana mais negra (no que diz respeito à queda percentual) nas bolsas do que esta que agora termina.

E depois de ter registado a pior queda de sempre (em pontos), o industrial Dow Jones desvalorizou 2,05% para 25.238,74 pontos, esta sexta-feira. No vermelho, ficou também o tecnológico Nasdaq, que recuou 0,6% para 8.515,07 pontos. Para estes dois índices, esta também foi a pior semana deste outubro de 2008.

Os receios de que o coronavírus esteja perto de ser tornar uma pandemia está a assustar os investidores e a pressionar os mercados de todo o mundo. E apesar de Donald Trump ter garantido que o risco é “muito baixo” nos Estados Unidos, duas fontes citadas pela Reuters indicam que a Casa Branca está a ponderar forçar a expansão da produção de máscaras protetoras para ajudar na “luta” contra este vírus.

Esta quinta-feira, o presidente da Reserva Federal norte-americana adiantou, além disso, que o banco central irá agir “de forma apropriada” para apoiar a economia face aos riscos resultantes da epidemia de coronavírus. Ainda assim, Jerom Powell deixou claro que, por agora, a economia mantém a sua “boa forma”. “Os fundamentos da economia dos Estados Unidos continuam fortes“, disse, acrescentando que os riscos decorrentes do surto em causa serão monitorizados pela Fed.

“A incerteza que paira sobre os mercados só será aliviada quando chegar o sentimento de que o pior já passou“, explica o analista Quincy Krosby, da Prudential Financial Inc, citado pela Reuters.

Na sessão desta sexta-feira, destaque para a farmacêutica Mylan, cujos títulos caíram 7,98% para 17,19 dólares face ao coronavírus.