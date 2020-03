DriveNow acabou. Share Now deixa Lisboa fora do mapa

A DriveNow desligou os motores. O serviço de carsharing que arrancou em Lisboa em 2017 deixou de funcionar, após a fusão das empresas de mobilidade dos grupos BMW e Daimler. A Share Now, que resultou dessa operação, deixou a capital portuguesa fora do mapa.

“Vimos informar que a operação da DriveNow em Lisboa foi hoje interrompida. Esta situação surge no âmbito do relançamento da Share Now (fusão dos serviços car2go e DriveNow)”, refere o email enviado pela ViaVerde Carsharing, empresa do Grupo Brisa.

“Recordamos a este respeito que a Share Now encerrou recentemente a sua atividade na América do Norte (EUA e Canadá) e em algumas cidades da Europa, nomeadamente, Londres, Bruxelas, Florença e Helsínquia”, diz o mesmo comunicado. Não há qualquer referência a Lisboa, mas o ECO sabe que, para já, a capital portuguesa ficou fora do mapa.

Ao abrir a aplicação da DriveNow surge uma mensagem que lembra o percurso da empresa desde a sua criação, remetendo depois para a nova aplicação, a da Share Now. Ao clicar para atualizar, surge a mensagem de que não existe na loja de aplicações nacional.

“Esta não é uma comunicação feita de ânimo leve e lamentamos ter que fazê-la. Lamentamos igualmente por qualquer inconveniência que te possa ter sido causada”, refere a ViaVerde Carsharing que irá proceder ao reembolso dos créditos dos clientes.

A empresa de carsharing contava com mais de duas centenas de automóveis que estavam espalhados pela cidade de Lisboa, desde BMW a Minis.