5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira será um dia marcado por vários acontecimentos em temas que têm dominado a atualidade nacional e internacional. Enquanto no Parlamento o governador do Banco de Portugal é ouvido por causa do caso Luanda Leaks, que se centra nas ações da empresária Isabel dos Santos, em São Bento o primeiro-ministro reúne com os presidentes das câmaras afetadas pelo aeroporto do Montijo. Os ministros das Finanças da União Europeia estarão a discutir as medidas de resposta ao surto do novo coronavírus. Na Operação Marquês tem início o debate instrutório, onde se irá decidir se os arguidos vão a julgamento.

Carlos Costa ouvido no Parlamento sobre Luanda Leaks

O governador do Banco de Portugal vai ser ouvido no Parlamento, por causa do caso Luanda Leaks. Esta audição decorre de um requerimento feito pelo Bloco de Esquerda, que considerou ser “imperativo que o Banco de Portugal esclareça o acompanhamento que estará a fazer às atividades financeiras relacionadas com Isabel dos Santos em Portugal”.

Costa reúne com câmaras afetadas por aeroporto do Montijo

Num contexto de impasse no projeto do aeroporto do Montijo, o primeiro-ministro vai reunir com os presidentes de seis municípios afetados pelo empreendimento. Em causa está uma lei que dita que todas as câmaras afetadas têm de dar um parecer positivo à obra, e pelo menos uma, a Moita, já disse que se opõe. O ministro das Infraestruturas chegou a sugerir uma mudança da lei, mas tal não colheu apoio entre os partidos à esquerda nem do PSD.

Ministros das Finanças da UE coordenam resposta ao Covid-19

Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, convocou uma conference call para esta quarta-feira com todos os ministros das Finanças da União Europeia, com o objetivo de coordenar as respostas nacionais perante os desenvolvimentos do coronavírus. A reunião, que conta também com a presença dos ministros das Finanças de Estados-membros que não adotaram a moeda única, acontece um dia depois da teleconferência dos ministros dos países do G7 com o mesmo objetivo.

Arranca o debate instrutório da Operação Marquês

O debate instrutório da Operação Marquês começa hoje no Campus de Justiça, em Lisboa. O ex-primeiro ministro José Sócrates está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada. Ivo Rosa preside à sessão e irá decidir se os arguidos vão a julgamento.

BCE divulga taxas de juro do crédito e depósitos

O Banco Central Europeu divulga aquelas que foram as taxas de juro praticadas pelos bancos dos diferentes países da Zona Euro nos novos créditos e depósitos no mês de janeiro. Os últimos dados relativos a dezembro, apontam para que os juros dos depósitos a prazo em Portugal tenham sinalizado um novo mínimo histórico de 0,08%.