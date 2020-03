5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que termina o período de subscrição das ações da Cofina, o Eurostat apresenta os dados relativos à evolução do PIB e do emprego no último trimestre de 2019. O Banco de Portugal revela a evolução dos empréstimos a particulares. E nos Estados Unidos, é dia de mini super terça-feira com seis estados em jogo nas eleições primárias.

Termina período de subscrição de ações da Cofina

Termina esta terça-feira o período de exercício dos direitos de subscrição das ações da Cofina. No final de janeiro, os acionistas da Cofina aprovaram o aumento de capital até 85 milhões de euros para o financiamento da compra da dona da TVI, a Media Capital. “O período de exercício dos direitos de subscrição das novas ações decorrerá entre as 8h30 do dia 25 de fevereiro e as 15h00 do dia 10 de março de 2020, inclusive”, lia-se no aviso publicado nessa altura. Os resultados serão apurados numa sessão especial na quarta-feira e as novas ações serão admitidas à negociação no final da semana: na sexta-feira, dia 13.

Como tem evoluído a economia europeia?

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia divulga, esta terça-feira, os dados relativos à evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e do emprego no último trimestre de 2019. De julho a setembro desse ano, a economia da Zona Euro tinha crescido 1,1%, em termos homólogos, enquanto a economia da União Europeia tinha avançado 1,4%. No trimestre anterior, o crescimento económico tinha sido semelhante: 1,2% em termos homólogos na área da moeda única e 1,4% no bloco comunitário.

Como têm evoluído os empréstimos a particulares?

O Banco de Portugal (BdP) publica, esta terça-feira, os dados relativos à evolução do montante concedido às famílias em novas operações de crédito para compra de casa. Em causa estão os números do primeiro mês deste ano. Em 2019, os bancos concederam às famílias 10,6 mil milhões de euros para a aquisição de casa, um máximo de 2008.

“Mini super terça-feira” nos Estados Unidos

Esta terça-feira não é uma terça-feira qualquer para a política dos Estados Unidos. É uma mini “super terça-feira”, com seis estados a acolher eleições primárias. Nessas idas às urnas, são escolhidos os delegados às convenções partidárias nacionais, nas quais é eleito o candidato de cada partido às eleições presidenciais. No Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri e Washington, esta terça-feira é dia de primárias tanto dos democratas como dos republicanos. Já na Dakota do Norte, é dia de escolher o delegado apenas do partido de Bernie Sanders.

Mercados reagem ao trambolhão do petróleo

A Arábia Saudita veio sinalizar um corte significativo nos preços de venda do ouro negro ao mesmo tempo que anunciou um aumento de produção com o objetivo de inundar o mercado com crude. Tal levou a uma forte queda no preço do barril de petróleo e provocou trambolhões na praça portuguesa e nas bolsas de todo o mundo. Em Lisboa, a Galp Energia afundou 17%, levando a bolsa a perder cinco mil milhões de euros num único dia. Depois desse dia “negro”, as praças voltam a negociar esta terça-feira.