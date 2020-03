Os bancos aconselham os clientes a evitar idas aos balcões para conter a propagação do coronavírus. Devem ser privilegiados os canais digitais como o homebanking ou as aplicações das instituições. Adicionalmente, no caso de compras, é recomendado que façam os pagamentos com cartão, se possível contactless.

“No sentido de minimizar os potenciais efeitos de contágio associados à Covid-19, será aconselhável a adoção, por parte dos clientes bancários, de boas práticas no relacionamento com o seu banco e na utilização dos serviços bancários”, diz a Associação Portuguesa de Bancos (APB) em comunicado.

“Assim, nesta fase, os clientes bancários deverão privilegiar o uso dos canais digitais e telefónicos, evitando, quando tal for possível, o recurso às agências. Esta recomendação aplica-se em especial aos clientes mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos”, acrescenta a associação que representa o setor financeiro.

A APB lembra que operações do dia-a-dia como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis podem ser executadas através do homebanking ou app do banco, bem como das máquinas de self-service instaladas nas agências ou da rede de ATMs.

Além disso, é recomendável que se privilegie os pagamentos com cartão (se possível contactless) ou através dos meios digitais.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal subiu de 41 para 59, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na última atualização do boletim epidemiológico.

Bancos prevenidos

Em comunicado, a APB refere ainda que os bancos estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos relativamente à evolução da doença por novo coronavírus, adotando as recomendações da Direção-Geral de Saúde “com vista a assegurar a continuidade da atividade bancária com toda a normalidade”.

Estão a ser adotadas medidas de prevenção pelos bancos: reforço das medidas de higienização das instalações, dispersão física de colaboradores afetos a determinados serviços, a limitação da participação em reuniões, eventos ou viagens ao estrangeiro, sendo privilegiada a realização de contactos ou reuniões através de meios remotos, como a videoconferência.

“Importa notar ainda que os bancos têm planos de continuidade de negócio, que estão a ser reavaliados considerando as especificidades do Covid-19, nomeadamente a eventual necessidade de aumentar o número de colaboradores a exercer funções à distância (designadamente em teletrabalho)”, frisa a APB.

(Notícia atualizada às 12h26)