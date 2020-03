5 coisas que vão marcar o dia

As autoridades de saúde dão conta da evolução dos casos de infeção pelo novo vírus, isto depois de Portugal ter registado a primeira morte. O imobiliário faz as contas ao impacto que a doença poderá ter no setor através de um conferência online. O Conselho Europeu reúne-se de emergência para discutir a resposta a dar ao surto do Covid-19. A UEFA também se reúne de urgência depois do cancelamento dos vários campeonatos. Fora deste âmbito, Merkel, Macron e Erdogan discutem a crise migratória na fronteira entre a Turquia e a Grécia.

Covid-19: quantos casos em Portugal?

As autoridades de saúde portuguesas apontam para uma subida do número de casos de infeção pelo novo coronavírus até ao final de abril. A Direção-Geral de Saúde elevou o estado do surto em Portugal para a “fase de mitigação” e fará esta terça-feira uma nova atualização da situação do surto do Covid-19 no país: casos confirmados, casos suspeitos, casos que aguardam resultado laboratorial. O último balanço aponta para uma vítima mortal e 331 casos em Portugal.

Reunião de emergência do Conselho Europeu

Os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia reúnem-se, por videoconferência para continuarem a discutir a resposta ao surto de Covid-19. Esta segunda-feira a UE propôs que todos os voos não essenciais para a União Europeia sejam temporariamente suspensos

Imobiliário discute impacto do coronavírus no setor

Numa altura em que o coronavírus está a afetar todos os setores, o imobiliário não fica de fora. Para perceber os impactos que este surto está a ter no mercado, os especialistas vão juntar-se para debater o tema numa conferência online, à qual qualquer pessoa pode assistir, sem sair de casa. O evento arranca às 15h30 e vai contar com representantes de imobiliárias, promotoras e associações do setor.

UEFA prepara medidas devido ao vírus

Em Nyon, na Suíça, decorrerá uma reunião de emergência da UEFA para discutir as medidas a tomar nos campeonatos organizados pelo organismo europeu devido à pandemia Covid-19.

Merkel e Macro discutem crise migratória com Erdogan

A Turquia anunciou, em fevereiro, a abertura das fronteiras para a Europa para permitir a passagem de milhares de migrantes. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e os Presidentes da França e da Turquia, Emmanuel Macron e Recep Tayyip Erdogan, participam numa cimeira por teleconferência para discutir a crise migratória.