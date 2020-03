Hoje nas notícias: Montijo, coronavírus e coimas

Os efeitos da pandemia de coronavírus na economia portuguesa continuam a marcar o dia: os economistas estimam que o desemprego possa atingir 15% e que, com a paragem das fábricas, a produção automóvel caia até 20% este ano. Destaque ainda para as coimas de 3,5 milhões aplicadas no caso PT e para as promessas deixadas pelo Governo aos moradores da Moita em relação ao aeroporto do Montijo.

CMVM aplica coimas de 3,5 milhões no caso PT

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu aplicar coimas no valor de 3,5 milhões de euros, no âmbito do processo de contraordenação que envolve os antigos gestores da Portugal Telecom (PT) e o investimento de 897 milhões de euros da operadora na Rioforte. A CMVM concluiu que não foi cumprido o dever de divulgação de informação adequada ao mercado. Nem a antiga PT SGPS (hoje Pharol) nem a comissão de auditoria da PT escaparam às coimas aplicadas pelo regulador do mercado. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Governo oferece isolamento sonoro para ter novo aeroporto

O Governo comprometeu-se a minimizar o impacto sonoro do aeroporto que planeia construir no Montijo. Para tal, vai oferecer isolamento sonoro aos moradores da Moita, município cujo parecer sobre o projeto para construir esta infraestrutura é negativo. A medida foi anunciada pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, depois de uma reunião com o presidente da Câmara da Moita, Rui Garcia. O Executivo comprometeu-se a fazer um “trabalho suplementar” para minimizar o impacto sonoro do aeroporto. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

PCP: Financiamento de campanhas deve ser reduzido para metade

O PCP quer que a subvenção pública que é atribuída aos partidos encolha 40% e defende a redução para metade do financiamento às campanhas eleitorais. Atualmente, a lei diz que a subvenção atribuída aos partidos equivale a 1/135 do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) por cada voto obtido na eleição de deputados à Assembleia da República. Já está previsto um corte de 10% a esse valor, mas o PCP quer agora quer que, por cada voto obtido, os partidos passem a receber 1/225 do IAS. Esta proposta foi apresentada pela bancada comunista no Parlamento no final da semana e deverá ser discutida a 3 de abril, em plenário. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Coronavírus pode levar desemprego a atingir 15%

A crise económica que poderá resultar da atual pandemia de coronavírus poderá levar a taxa de desemprego a atingir os 15%, calculam os economistas. Nesse cenário, até ao final do ano, mais 340 mil pessoas perderiam o trabalho. Daí que os especialistas sublinhem a necessidade de uma “poderosa” ajuda europeia e governamental às empresas e aos trabalhadores. “A crise que pode gerar-se, se não existirem apoios substanciais, pode ser mais grave do que a registada em 2008”, enfatiza Eugénio Rosa. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Com fábricas paradas produção automóvel pode cair até 20%

A pandemia de coronavírus está a obrigar as fábricas de automóveis a pararem os trabalhos, o que poderá ter um impacto até 20% na produção deste ano. Isto de acordo com os cálculos feitos pelos economistas, horas depois da unidade do grupo Peugeot-Citroën (PSA) em Mangualde ter anunciado a suspensão da linha de montagem por um período de dez dias. “A indústria automóvel tem um peso relevante para a economia portuguesa, pelo que o impacto é muito intenso”, sublinha o economista Augusto Mateus. “Os meses de março e abril serão de redução drástica na produção e representam até 20% da atividade económica em Portugal. A mesma percentagem aplica-se à produção automóvel. Estamos à porta de um choque sem precedentes”, estima o mesmo. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre).