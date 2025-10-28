Comércio

Em atualização Exportações de bens caem pelo segundo trimestre consecutivo

  • Joana Abrantes Gomes
  • 11:21
Depois de, entre abril e junho, terem recuado pela primeira vez num ano, as exportações continuaram em terreno negativo no terceiro trimestre, embora ligeiramente melhor do que no anterior.

As exportações de bens caíram 0,1% entre julho e setembro, o segundo trimestre consecutivo marcado por um recuo nas vendas ao estrangeiro, embora se observe uma ligeira melhoria após a queda de 1,2% nos três meses anteriores, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já as importações de bens aumentaram pelo sexto trimestre consecutivo, com uma variação homóloga e em termos nominais de 5,2%. Contudo, as compras a países terceiros mantiveram uma trajetória de abrandamento face ao período de abril a junho, em que se verificou um crescimento de 6,5%.

(Notícia em atualização)

