Em atualização Exportações de bens caem pelo segundo trimestre consecutivo
Depois de, entre abril e junho, terem recuado pela primeira vez num ano, as exportações continuaram em terreno negativo no terceiro trimestre, embora ligeiramente melhor do que no anterior.
As exportações de bens caíram 0,1% entre julho e setembro, o segundo trimestre consecutivo marcado por um recuo nas vendas ao estrangeiro, embora se observe uma ligeira melhoria após a queda de 1,2% nos três meses anteriores, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Já as importações de bens aumentaram pelo sexto trimestre consecutivo, com uma variação homóloga e em termos nominais de 5,2%. Contudo, as compras a países terceiros mantiveram uma trajetória de abrandamento face ao período de abril a junho, em que se verificou um crescimento de 6,5%.
(Notícia em atualização)
