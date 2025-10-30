Conheça a área Residencial da Dils

Na Dils, cada área desempenha um papel essencial na missão “Rewrite The Rules” no setor imobiliário. A força da empresa reside na forma como está organizada: sem silos, promovendo a colaboração entre equipas que trabalham de forma integrada ao longo de todo o ciclo de valor dos ativos, desde a originação até à execução da transação, para maximizar o valor dos ativos dos seus clientes, quer do lado do investidor, quer do lado do ocupante. Conversámos com Pedro Barreto, Head of Residential Development, para conhecer melhor a área Residencial.

Como descreve a sua Área e de que forma ela contribui para a missão “Rewrite The Rules” da Dils no setor imobiliário?

A área residencial da Dils iniciou a sua presença em Portugal com uma entrada estruturada, através da aquisição da Castelhana, uma das empresas líderes no segmento de novos empreendimentos no país, marcando, assim, o primeiro passo na sua estratégia de crescimento para o mercado português. A Castelhana tinha já um portefólio de mais de 600 projetos de reabilitação e construção nova, focados em empreendimentos residenciais, e este track record proporcionou à Dils entrar no mercado já com uma plataforma sólida, sustentada por mais de 25 anos de experiência.

A área do Imobiliário Residencial tem, ao dia de hoje, 5 lojas – Lisboa, Porto, Algarve, Estoril e Comporta -, está presente de norte a sul do país, e conta com uma oferta integral, seja em empreendimentos, seja no mercado dos avulsos.

A nossa principal missão é tornar a experiência da transação o mais fácil e simples possível, seja para compradores, para vendedores ou para a nossa equipa. Com a entrada da Dils, isto significou adicionar estrutura, processos, e tecnologia, traduzindo-se, essencialmente, na melhor utilização possível de dados, e também na capacidade de oferecer aos nossos clientes uma abrangência maior de serviços.

Introduzimos uma abordagem alavancada por tecnologia e plataformas digitais, com o objetivo de melhorar a experiência do cliente e potenciar a eficiência dos nossos brokers, seja na pesquisa, na escolha da oportunidade ou no processo de aquisição.

Estamos a transformar a forma como se comunica e promove o setor imobiliário, aliando tecnologia, dados, criatividade e, acima de tudo, pessoas. Na Dils, colocamos as pessoas e as suas motivações no centro da nossa estratégia e não apenas os ativos. Estabelecemos parcerias com marcas e agentes que partilham a nossa visão de inovação e é assim que, diariamente, reescrevemos as regras do setor.

Quais são os principais desafios que esta área enfrenta atualmente e como a Dils os aborda com soluções inovadoras?

O crescimento acelerado dos preços e o grande desequilíbrio entre a oferta e a procura são dois grandes desafios e que precisam da intervenção de muitos públicos, desde atores políticos a stakeholders públicos e privados para que possam ser mitigados. A par destes, temos também o desafio diário de criar produtos que correspondam verdadeiramente às expectativas do mercado e dos clientes.

Para responder a estes desafios, apostamos num serviço que coloca o cliente no centro da experiência. Não queremos ser uma consultora tradicional, mas sim uma verdadeira plataforma europeia, o que nos permite ter uma presença integrada e uma atuação coordenada em vários mercados. A nossa metodologia distingue-se pela agilidade, criatividade e por uma estratégia omnichannel suportada por tecnologia de ponta. Utilizamos plataformas digitais que facilitam a apresentação dos ativos, proporcionando uma experiência mais envolvente e acessível. Paralelamente, recorremos a soluções de business intelligence que nos permitem otimizar as mensagens e ajustar as ações em tempo real.

Acresce ainda um contexto de forte concorrência e de novas entidades, incluindo alguns promotores, a entrarem também na área da mediação. Isto obriga-nos a estar constantemente a acrescentar valor: tornar os processos mais rápidos, mais simples e mais fluidos. A nossa vantagem competitiva resulta de uma estrutura sólida, com grande capacidade de investimento e uma operação altamente eficiente, que nos permite alcançar o mercado com mais agilidade do que a maioria dos concorrentes.

Outra mais-valia é a nossa capacidade de distribuição e alcance multicanal. Trabalhamos todo o marketing mix, produto, posicionamento, placement e comunicação, para maximizar a exposição e o valor dos projetos que representamos.

Finalmente, o facto de sermos uma consultora europeia no segmento residencial permite-nos potenciar o cross-selling entre mercados. Um exemplo concreto é o trabalho desenvolvido em conjunto com a nossa equipa em Espanha, que já trouxe clientes para conhecer projetos na Comporta, um território que talvez não considerassem de outra forma. O mesmo acontece no sentido inverso: conseguimos apresentar aos nossos clientes portugueses oportunidades em Espanha ou Itália, sobretudo no segmento de segunda habitação, ampliando assim horizontes e gerando novas oportunidades de negócio.

Quais as tendências emergentes que estão a moldar o futuro da área e de que forma a Dils se posiciona para liderar essas mudanças?

Entre as principais tendências, destacam-se quatro grandes eixos que estão a redefinir o setor imobiliário:

Integração tecnológica. A tecnologia está a transformar o imobiliário em todas as frentes: desde a utilização de IA e Big Data para prever padrões de procura e personalizar experiências, até à automatização de avaliações e à criação de soluções mais ágeis e seguras com recurso a blockchain e contratos inteligentes. O ponto fulcral neste tópico está na forma como usamos a tecnologia para simplificar os processos e gerar valor para três públicos distintos: o vendedor, que procura transparência e informação em tempo real sobre o seu imóvel; o comprador, que deseja encontrar soluções ajustadas às suas expectativas através de processos simples e pouco burocráticos; e a nossa equipa, que necessita de ferramentas que agilizem o trabalho e libertem tempo para o acompanhamento próximo dos clientes. É por isso que estamos a desenvolver soluções internas, como um CRM próprio, que nos permite integrar e acelerar todo o processo de forma diferenciadora.

Transformações sociais e familiares. A estrutura das famílias e os hábitos de vida estão a mudar, influenciando novas tipologias e formatos residenciais. A nossa experiência com mais de 200 projetos ativos dá-nos um conhecimento único sobre o que está a ser mais valorizado e como ajustar a oferta. Trabalhamos muitas vezes em estreita colaboração com promotores, também muito de perto com a nossa equipa de Research, para aconselhar sobre a conceção de projetos que respondam efetivamente às necessidades reais do mercado.

Valorização da qualidade de vida e personalização. Cada vez mais, a decisão de compra ou arrendamento vai além do imóvel em si, incorporando fatores como o design, a qualidade dos acabamentos, os serviços associados ou o estilo de vida que proporciona. Nesse sentido, a Dils atua como um verdadeiro selo de qualidade, através dos projetos que comercializamos porque somos exigentes com o que vendemos. Se temos o imóvel para comercializar é porque as garantias dos nossos imoveis já foram validadas. Além disso, apostamos também na forma como os produtos são apresentados, desde tours virtuais, ecrãs interativos, brochuras digitais e experiências aspiracionais, criando uma comunicação segmentada, criativa e contemporânea.

Sustentabilidade e transição energética. Este é um fator cada vez mais decisivo. O mercado residencial segue a tendência já iniciada no setor do imobiliário comercial, com projetos que incorporam materiais ecológicos, eficiência energética, isolamento de qualidade e soluções inteligentes de reaproveitamento e gestão de recursos. As certificações internacionais, como BREEAM ou LEED, ou as nacionais de classe energética A ou A+, são critérios cada vez mais relevantes na decisão de compra.

Onde identifica as maiores oportunidades de crescimento ou inovação na sua área especialmente à luz da expansão europeia da Dils?

Esta internacionalização permite-nos reposicionar a marca como uma referência pan-europeia na forma como comunica, colabora e gera leads qualificadas. Identificamos uma oportunidade clara na criação de campanhas cross-market, que capitalizem a diversidade de contextos e perfis de cliente entre países.

A exportação de boas práticas, a partilha de conhecimento e a construção de um ecossistema de parcerias mais alargado, que envolve desde grandes grupos até marcas lifestyle, tecnológicas e sustentáveis, abrem caminho para uma redefinição da experiência imobiliária.

A internacionalização oferece-nos ainda a oportunidade de conhecer novos modelos que possam contribuir para colmatar o problema da habitação. Acreditamos que este é um tema que deve ser gerido com diferentes players, privados e, essencialmente, públicos, e queremos fazer parte da solução.

De que forma a Dils se diferencia neste setor específico, combinando talento local com tecnologia avançada e know-how internacional?

A força da Dils está na capacidade de operar com profundidade local, mas sempre com uma visão verdadeiramente global. As nossas equipas conhecem de perto as dinâmicas e as preferências de cada mercado, o que nos permite responder com precisão às necessidades dos clientes. Em Portugal, somos já cerca de 120 pessoas focadas em melhorar a experiência de transação de imóveis, sempre com ênfase em eficiência, simplicidade e qualidade de serviço.

O que realmente nos diferencia é a forma como estamos a construir o futuro do setor imobiliário. Queremos atrair e reter o melhor talento, oferecendo às nossas equipas instrumentos, capacitação, autonomia e agilidade para que se sintam co-construtoras deste futuro. A Dils é feita por pessoas que partilham uma cultura comum e trabalham em equipa para transformar o setor, trazendo uma energia nova e um propósito claro: ser mais do que uma consultora, ser uma marca que molda o futuro do imobiliário em Portugal e na Europa.

Ao mesmo tempo, num contexto em que a oferta imobiliária está a crescer, torna-se essencial abrir canais que liguem Portugal aos principais mercados internacionais. É precisamente isso que fazemos: criamos pontes que posicionam o país como um destino de excelência para investimento, antecipando tendências e estimulando a procura. A nossa proposta de valor combina talento, tecnologia e know-how internacional, apoiada numa comunicação inovadora e em dados sólidos, garantindo maior visibilidade e atratividade para o nosso portefólio.