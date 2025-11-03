Euribor desce a 3 meses e sobe a 6 e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira, depois de ter terminado outubro com a média mensal a subir nos três prazos.

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,023%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,142%) e a 12 meses (2,199%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta segunda-feira, ao ser fixada em 2,142%, mais 0,004 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também avançou, ao ser fixada em 2,199% , mais 0,003 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor também , mais 0,003 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses recuou para 2,023%, menos 0,017 pontos do que na sexta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em outubro, designadamente 0,015 pontos para 2,187%.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião na quinta-feira em Florença que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.