Investidores fogem do risco, assustados pelas ‘tech’. Bolsas e cripto tombam

As bolsas europeias negoceiam em queda esta sexta-feira, com os investidores nervosos sobre as avaliações das empresas tecnológicas, um sentimento que está a pressionar também as criptomoedas e se deverá estender à abertura em Wall Street, onde a gigante Nvidia é vista a prolongar a descida da sessão anterior.

Nos índices acionistas pan-europeus, o Stoxx 600 perde 0,66%, enquanto o Stoxx 50, reservado a blue chips recua 1,07%, pressionados pelos setores da tecnologia e da defesa, cujos índices tombam perto de 2,5%. Em Lisboa, o índice PSI perde 1%.

Os mercados globais atingiram níveis recordes nos últimos meses, impulsionados por um frenesi de investimentos em inteligência artificial (IA), mas alguns participantes do mercado estão a ficar preocupados com o risco de que os gastos massivos não se traduzam em progressos significativos. O CEO da Alphabet (dona da Google), Sundar Pichai, disse no início desta semana que nenhuma empresa ficaria imune se o boom da IA entrasse em colapso.

As ações de tecnologia levaram Wall Street a uma queda acentuada na quinta-feira, com surpresas positivas nos resultados da fabricante de chips Nvidia a não serem suficientes para dissipar os receios sobre uma eventual bolha nas tech. A queda continuou durante as negociações asiáticas de sexta-feira.

“O alívio em torno dos resultados da Nvidia não durou muito, pois os investidores não conseguiram afastar os receios de que o boom da IA pudesse ter-se precipitado”, afirmou Dan Coatsworth, diretor de mercados da AJ Bell, citado pela Reuters.

“Quando os mercados permanecem numa situação delicada, é inevitável que algumas pessoas queiram proteger os lucros reduzindo as suas posições. Esse comportamento de venda é provavelmente o que está a prejudicar os mercados,” adiantou.

Ether perde 10%

As criptomoedas também foram contagiadas pelo sentimento negativo. A Bitcoin, maior criptomoeda do mundo, cai 9%, atingindo o valor mais baixo em sete meses nos 83.441 dólares, segundo dados da plataforma Coinbase, enquanto a Ether desce 10% para 2.728,37 dólares, a cotação mais baixa em quatro meses.

A queda da Bitcoin segue uma trajetória estelar este ano, que o impulsionou a um recorde acima 120.000 dólares em outubro, impulsionado por mudanças regulatórias favoráveis em relação aos ativos criptográficos em todo o mundo. Mas o mercado continua marcado pela queda recorde numa sessão no mês passado, que levou à liquidação de mais de 19 mil milhões de dólares em posições,

“O mercado parece um pouco deslocado, um pouco fraturado, um pouco quebrado, na verdade, desde que tivemos essa liquidação”, disse Tony Sycamore, analista na IG.

Nvidia, o ‘multibanco’

As ações da Nvidia esta quinta-feira chegaram a subir 5% antes de reverterem o rumo e fecharam a cair 3,2%.

“Pode ser que a Nvidia tenha sido uma espécie de caixa de multibanco ontem – as pessoas venderam o que podiam para garantir lucros e cobrir perdas especulativas noutros lugares”, afirmou Hani Redha, gestor de portfólio na PineBridge Investments.

Essa ida ao ATM poderá continuar esta sexta-feira, com as ações da Nvidia no mercado de pré-abertura a negociarem com uma queda de 0,8%, enquanto os futuros dos principais índices de Wall Street negoceiam perto da linha de água, espelhando o nervosismo dos investidores.