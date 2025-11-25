BRANDS' ECO Programa Shadow: Auchan procura jovens com atrevimento
O Programa Shadow é uma iniciativa da Auchan dedicada ao desenvolvimento de jovens talentos que querem aprender, desafiar e transformar.
Se és jovem e estás à procura de um novo desafio, o Pograma Shadow, da Auchan Retail Portugal, pode ser uma boa oportunidade para ti. Ao longo de 18 meses, os participantes do programa vão ter a oportunidade de acompanharem de perto o Comité Executivo da Auchan, participando em debates estratégicos e contribuindo com novas ideias sobre diferentes temas da atualidade.
Sob o mote “Líderes não esperam. Atrevam-se”, o convite é bastante claro – ver de perto como se tomam as decisões que moldam o futuro, conseguir desafiar a liderança e inspirar a mudança.
Este programa pretende transmitir a cultura do ambiente da Auchan, que se caracteriza por ser um lugar de proximidade, onde a informalidade e o respeito pelo talento fazem a diferença na forma como se lidera e aprende.
“O Shadow é mais do que um programa de desenvolvimento, é um espaço de escuta ativa e de transformação. Acreditamos que as boas ideias vêm da coragem e que o futuro se constrói com diversidade de perspetivas. Esta iniciativa reflete a cultura de respeito e de partilha que queremos continuar a fortalecer na Auchan”, explica Clara Costa, Diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Auchan Retail Portugal.
Quem pode participar?
O Programa Shadow está aberto a jovens talentos com espírito crítico, curiosidade e vontade de deixar marca. Mais do que experiência, a Auchan procura atitude, visão e coragem para desafiar o status quo.
As candidaturas decorrem até 7 de dezembro de 2025 e toda a informação encontra-se aqui. Começa por preparar o teu currículo e responde à pergunta: “Como desafiarias o Comité Executivo da Auchan se fosses ouvido amanhã?”
Este é o programa
O Shadow tem como objetivo principal desenvolver e potenciar o talento de cada pessoa. Não se trata apenas de reconhecer competências, mas de investir no crescimento, na autonomia e na capacidade de cada colaborador influenciar positivamente o negócio.
O que vais experienciar durante 18 meses:
- Mentoring com o Comité Executivo – acesso direto à liderança de topo, com aprendizagem baseada na experiência e visão estratégica.
- Reverse Mentoring – mentoria… invertida. A tua missão será inspirar e desafiar um membro do Comité Executivo, promovendo inovação, agilidade digital e novas formas de pensar.
- Coaching individualizado – foco em autoconhecimento, liderança e aceleração de carreira.
- Wake Ups – momentos de cocriação e pensamento crítico, onde tu e o teu grupo serão incentivados a propor soluções e questionar o status quo junto ao Comité Executivo.
- Projetos estratégicos reais – onde terão a oportunidade de contribuir diretamente para o futuro do negócio, com soluções concretas e mensuráveis.
- Desenvolvimento intensivo de competências de liderança, inovação e visão de negócio – preparando-te para tomar decisões com impacto e liderar com propósito.
Além disso, assumirás a missão de Project Manager Officer (PMO) num projeto estratégico, onde poderás transformar diretamente com a tua inovação, visão e coragem.
