⛽ Combustíveis vão ter quebra acentuada na próxima semana

Se puder, espere mesmo pela próxima semana para abastecer o seu veículo. Os combustíveis vão ter uma decida muito acentuada.

O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá descer sete cêntimos, igualando a quebra de 6 de fevereiro de 2023. Para encontrar uma descida maior é preciso recuar a 12 de dezembro de 2022. Já a gasolina deverá ficar 3,5 cêntimos mais barata de acordo com os dados do ACP. Neste caso é a descida mais acentuada desde 14 de abril deste ano.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,562 euros por litro de gasóleo simples e 1,688 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 2,3 cêntimos e a gasolina desceu 0,9 cêntimos. O mercado apontava para uma subida de três cêntimos do diesel e descida de um cêntimo da gasolina.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 0,53%, para 62,87 dólares por barril e caminham para um ganho semanal de 1%. No entanto, os contratos futuros de Brent caminham para o quarto mês consecutivo de perdas, a maior sequência negativa desde 2023, já que as expectativas de maior oferta global pressionaram os preços.

A subida dos contratos futuros do brent é também explicada pelas prolongadas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que mantém os riscos geopolíticos em alta, e as expectativas dos investidores quanto ao resultado da reunião da OPEP+ no domingo que pode ditar possíveis mudanças na produção.

Os indícios de que um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia poderia estar próximo fizeram com que os preços do petróleo caíssem acentuadamente no início desta semana, mas recuperaram nas últimas três sessões, com o arrastar das negociações.

As expectativas de um corte mais profundo das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA também ajudam a potenciar o aumento dos preços do ouro negro. As expectativas aumentaram após relatos de que Kevin Hassett, diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, é o principal candidato à presidência da Fed, uma escolha que os investidores veem como alinhada com a preferência do Presidente Donald Trump por taxas de juro mais baixas.