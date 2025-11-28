Fitch sobe rating da dívida sénior do BCP para BBB+

A Fitch subiu o rating da dívida sénior sem garantia de longo prazo do BCP de ‘BBB’ para ‘BBB+’, mantendo o outlook (perspetiva) positiva, adiantou esta sexta-feira o banco, em comunicado.

Numa nota publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP informou que a agência de notação financeira Fitch Ratings “melhorou a notação da dívida sénior unsecured [sem garantia] de longo prazo do BCP de BBB para BBB+, na sequência do upgrade do rating de emitente de longo prazo, Issuer Default Rating (IDR) de BBB para BBB+ e do Viability Rating (VR) de bbb para bbb+, tendo mantido o outlook positivo”.

De acordo com o banco, a revisão em alta do rating reflete o “progresso consistente do BCP na redução dos riscos do balanço, a resiliência do modelo de negócio, materializado na melhoria estrutural da rendibilidade core e na geração interna de capital”. O BCP indicou que a Fitch refere que “esta evolução positiva está refletida na redução do rácio de NPE [crédito malparado] e na redução dos custos legais associados aos créditos hipotecários denominados em francos suíços na operação polaca”.

O banco destacou que a Fitch teve “também em consideração a atualização do ambiente operacional português de bbb+ para a-, que se deverá traduzir em oportunidades de crescimento do BCP devido à sua forte franquia doméstica”.

Além disso, destacou, a manutenção da perspetiva positiva baseia-se “na visão da Fitch Ratings sobre o modelo de negócio, a rendibilidade e a capacidade de geração orgânica de capital do Banco”, estimando-se que estas questões evoluam “de forma favorável com a execução bem-sucedida do plano estratégico e com a resolução dos riscos de legacy relacionados com os créditos hipotecários denominados em moeda estrangeira na operação polaca”.

A Fitch Ratings reviu ainda em alta os ratings atribuídos aos depósitos de BBB+ para A- e aos instrumentos de Additional Tier 1 e Tier 2 para BB e BBB-, respetivamente, disse o BCP.