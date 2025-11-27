BCP troca administrador não-executivo
Depois da renúncia de Linjiang Xu, o BCP aprovou a entrada de Tao Li no conselho de administração, como não-executivo. Ambos representam os interesses do acionista Fosun no banco.
O Banco Comercial Português (BCP) aprovou, esta quinta-feira, a “cooptação de Tao Li (Vincent Li), como membro não executivo do Conselho de Administração”, de acordo com um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A entrada de Li surge na sequência da “renúncia” de Lingjiang Xu ao mesmo cargo que, segundo a nota do banco, tem efeitos esta quinta, dia 27 de novembro. Ambos são representantes da chinesa Fosun, que detém uma participação de 20,03% no BCP.
Xu, que estava na administração do BCP desde junho de 2017, é também membro do conselho de fiscalização do polaco Bank Millennium desde 2018 e não-executivo na Fidelidade.
O nome de Tao Li, CEO da Fosun Insurance Group, já obteve a autorização do Banco Central Europeu e a sua “ratificação” será apreciada na próxima reunião magna do banco.

