Banca

BCP troca administrador não-executivo

  • ECO
  • 27 Novembro 2025

Depois da renúncia de Linjiang Xu, o BCP aprovou a entrada de Tao Li no conselho de administração, como não-executivo. Ambos representam os interesses do acionista Fosun no banco.

O Banco Comercial Português (BCP) aprovou, esta quinta-feira, a “cooptação de Tao Li (Vincent Li), como membro não executivo do Conselho de Administração”, de acordo com um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A entrada de Li surge na sequência da “renúncia” de Lingjiang Xu ao mesmo cargo que, segundo a nota do banco, tem efeitos esta quinta, dia 27 de novembro. Ambos são representantes da chinesa Fosun, que detém uma participação de 20,03% no BCP.

Xu, que estava na administração do BCP desde junho de 2017, é também membro do conselho de fiscalização do polaco Bank Millennium desde 2018 e não-executivo na Fidelidade.

O nome de Tao Li, CEO da Fosun Insurance Group, já obteve a autorização do Banco Central Europeu e a sua “ratificação” será apreciada na próxima reunião magna do banco.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Guiné-Bissau. Presidente deposto chega ao Senegal

  • Subsídio de Natal na SATA será pago em duas tranches

  • Embaixada alerta para perturbações nos voos de e para Bissau

  • Câmara de Aveiro vai retomar cobrança de taxa turística

  • Starbucks abriu 16 lojas em Portugal e Espanha este ano

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

BCP troca administrador não-executivo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Resumo ECOFast

Hefesto prepara-se para recuperar 15 milhões do BCP na Inapa

Patrícia Abreu,

Administrador de insolvência da Inapa, declarada insolvente em julho do ano passado, vai apresentar uma proposta para distribuir 29,6 milhões pelos credores. Ficam por pagar mais de 73 milhões.