De sucessor de Chávez a capturado dos EUA, quem é Nicolás Maduro?
Sucedeu a Chávez e exacerbou o colapso económico e a condenação internacional (à excepção dos apoios da Rússia e do Irão). Veja aqui os momentos-chave da vida do (agora deposto) líder venezuelano.
Capturado pelas forças americanas num ataque militar este sábado, Nicolás Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos. Mas quem é este líder que sucedeu a Hugo Chávez na presidência da Venezuela em 2013. Veja aqui alguns do momentos mais importantes da vida do (agora deposto) líder venezuelano, compilados pela Reuters.
- Maduro nasceu numa família da classe operária a 23 de novembro de 1962, filho de um líder sindical. Trabalhou como motorista de autocarro durante o período em que o oficial do exército Hugo Chávez liderou uma tentativa frustrada de golpe de Estado em 1992.
- Fez campanha pela libertação de Chávez da prisão e tornou-se um fervoroso apoiador de sua agenda esquerdista. Ganhou uma cadeira na legislatura após a eleição de Chávez em 1998.
- Ascendeu ao cargo de presidente da Assembleia Nacional e, em seguida, de ministro das Relações Exteriores, viajando pelo mundo para construir alianças internacionais e programas de assistência financiados pelo petróleo.
- Chávez nomeou-o como seu sucessor escolhido a dedo e Maduro foi eleito presidente por uma pequena margem em 2013, após a morte de Chávez.
- O seu governo supervisionou um colapso económico espetacular, caracterizado por hiperinflação e escassez crónica. Ficou conhecido por eleições supostamente fraudulentas, escassez de alimentos e violações de direitos, incluindo repressões severas a protestos em 2014 e 2017. Milhões de venezuelanos emigraram para o estrangeiro.
- O governo foi sujeito a sanções agressivas por parte dos EUA e outras potências. Em 2020, Washington indiciou-o por corrupção e outras acusações. Maduro rejeitou as acusações.
- Tomou posse para um terceiro mandato em janeiro de 2025, após uma eleição em 2024 que foi amplamente condenada por observadores internacionais e pela oposição como fraudulenta. Milhares de pessoas que protestaram contra a declaração de vitória do governo foram presas.
- Uma missão de investigação da ONU concluiu no mês passado que a Guarda Nacional Bolivariana (GNB) do país cometeu graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade ao longo de mais de uma década, visando opositores políticos, muitas vezes com impunidade.
- As medidas repressivas do seu governo foram destacadas pela atribuição do Prémio Nobel da Paz de 2025 à líder da oposição Maria Corina Machado.
