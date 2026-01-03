De sucessor de Chávez a capturado dos EUA, quem é Nicolás Maduro?

Ataque dos EUA na Venezuela: o que se sabe até agora

) do país cometeu graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade ao longo de mais de uma década, visando opositores políticos, muitas vezes com impunidade.

nomeou-o como seu sucessor escolhido a dedo e Maduro foi eleito presidente por uma pequena margem em 2013 , após a morte de

agenda esquerdista . Ganhou uma cadeira na legislatura após a eleição de

Capturado pelas forças americanas num ataque militar este sábado , Nicolás Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos. Mas quem é este líder que sucedeu a Hugo Chávez na presidência da Venezuela em 2013. Veja aqui alguns do momentos mais importantes da vida do (agora deposto) líder venezuelano, compilados pela Reuters.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.