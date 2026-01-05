Gestlifes: “Começar o Ano com Dívidas Não é Uma Sentença”

BRANDS' ECO

Milhares de consumidores portugueses entram em janeiro com dívidas acumuladas. A Gestlifes, intermediária de crédito, explica a estratégia para se recuperar o equilíbrio financeiro em 2026.

O mês de janeiro chega sempre acompanhado de resoluções, objetivos e a vontade de recomeçar. Mas, para milhares de portugueses, o início do ano traz também uma realidade menos festiva: dívidas acumuladas com as despesas de Natal.

De acordo com a Gestlifes, o número de pesquisas online por soluções de crédito ao consumo e, sobretudo, de empréstimo pessoal regista historicamente um pico no primeiro mês do ano.

Este é um reflexo das despesas concentradas em dezembro, entre prendas, refeições fora de casa e outros gastos relacionados com o Natal e com a passagem de ano”, explica o CEO da empresa de intermediação de crédito, João Pereira.

Para mitigar as dificuldades, a Gestlifes destaca duas soluções: “consolidar e/ou renegociar créditos”.

“As duas estratégias podem ser usadas de forma isolada ou combinada. O importante é começar com uma simulação para identificarmos qual a solução mais adequada a cada caso”, avança João Pereira.

Crédito Consolidado

A estratégia de consolidação de créditos consiste em juntar dois ou mais empréstimos num só, geralmente com um prazo mais alargado e com uma taxa de juro inferior.

Com o crédito consolidado, há três benefícios imediatos:

  • Passa a existir apenas uma prestação mensal mais baixa;
  • A gestão mensal do orçamento torna-se facilitada por essa razão;
  • Mitiga-se também a ansiedade financeira devido ao alívio orçamental.
João Pereira destaca a consolidação de empréstimos como arma para “poupar até 60% todos os meses” e conquistar um maior alívio financeiro.

 

O impacto da consolidação é maior quando se juntam cartões de crédito, uma vez que estes produtos apresentam TAEG muito altas.

Renegociar Créditos

Segundo a Gestlifes, esta é uma opção válida quando a prestação mensal de um crédito começa a pesar demasiado, quando os seguros estão caros, ou quando as condições de mercado mudam.

É possível pedir ao banco:

  • Uma redução do spread ou da taxa de juro;
  • Uma extensão do prazo do pagamento.

“As instituições financeiras nem sempre estão dispostas a renegociar, mas o pedido não custa nada e vale a pena tentar. Há bancos que preferem fazer cedências a perder um cliente”, remata o gestor.

Como Começar?

Para quem entrou no novo ano com várias dívidas e sente que perdeu o controlo do orçamento, a Gestlifes recomenda dois passos simples:

  • Listar todas os créditos atuais, incluindo prestações e taxas de juro;
  • Simular os dois cenários apresentados, idealmente com o apoio de um intermediário de crédito para se garantir a obtenção de uma solução mais ajustada a cada perfil financeiro.
A Gestlifes conta com mais de 20 especialistas para ajudar a população portuguesa a encontrar o equilíbrio financeiro

“Começar o ano com dívidas não é uma sentença. É um ponto de partida para a reorganização. Milhares de portugueses passam pela mesma situação todos os anos, mas há soluções e nós ajudamos a obter a mais benéfica para cada caso. É assim que se constrói a saúde financeira”, conclui João Pereira.

O pedido de simulação pode ser feito no website da Gestlifes.

Sobre a Gestlifes

A Gestlifes é uma das maiores intermediárias de crédito de Portugal e tem dois objetivos principais: ajudar os portugueses a aceder às melhores soluções de crédito e apoiar na construção de um futuro financeiro mais equilibrado.

Os websites das marcas Gestlifes focam-se na entrega de conteúdo pedagógico, recebem mais de 60.000 visitas mensais e têm como missão aumentar a literacia financeira no país.

Precisa fazer para poder comentar.