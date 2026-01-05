BRANDS' ECO Gestlifes: “Começar o Ano com Dívidas Não é Uma Sentença”
Milhares de consumidores portugueses entram em janeiro com dívidas acumuladas. A Gestlifes, intermediária de crédito, explica a estratégia para se recuperar o equilíbrio financeiro em 2026.
O mês de janeiro chega sempre acompanhado de resoluções, objetivos e a vontade de recomeçar. Mas, para milhares de portugueses, o início do ano traz também uma realidade menos festiva: dívidas acumuladas com as despesas de Natal.
De acordo com a Gestlifes, o número de pesquisas online por soluções de crédito ao consumo e, sobretudo, de empréstimo pessoal regista historicamente um pico no primeiro mês do ano.
“Este é um reflexo das despesas concentradas em dezembro, entre prendas, refeições fora de casa e outros gastos relacionados com o Natal e com a passagem de ano”, explica o CEO da empresa de intermediação de crédito, João Pereira.
Para mitigar as dificuldades, a Gestlifes destaca duas soluções: “consolidar e/ou renegociar créditos”.
“As duas estratégias podem ser usadas de forma isolada ou combinada. O importante é começar com uma simulação para identificarmos qual a solução mais adequada a cada caso”, avança João Pereira.
Crédito Consolidado
A estratégia de consolidação de créditos consiste em juntar dois ou mais empréstimos num só, geralmente com um prazo mais alargado e com uma taxa de juro inferior.
Com o crédito consolidado, há três benefícios imediatos:
- Passa a existir apenas uma prestação mensal mais baixa;
- A gestão mensal do orçamento torna-se facilitada por essa razão;
- Mitiga-se também a ansiedade financeira devido ao alívio orçamental.
O impacto da consolidação é maior quando se juntam cartões de crédito, uma vez que estes produtos apresentam TAEG muito altas.
Renegociar Créditos
Segundo a Gestlifes, esta é uma opção válida quando a prestação mensal de um crédito começa a pesar demasiado, quando os seguros estão caros, ou quando as condições de mercado mudam.
É possível pedir ao banco:
- Uma redução do spread ou da taxa de juro;
- Uma extensão do prazo do pagamento.
“As instituições financeiras nem sempre estão dispostas a renegociar, mas o pedido não custa nada e vale a pena tentar. Há bancos que preferem fazer cedências a perder um cliente”, remata o gestor.
Como Começar?
Para quem entrou no novo ano com várias dívidas e sente que perdeu o controlo do orçamento, a Gestlifes recomenda dois passos simples:
- Listar todas os créditos atuais, incluindo prestações e taxas de juro;
- Simular os dois cenários apresentados, idealmente com o apoio de um intermediário de crédito para se garantir a obtenção de uma solução mais ajustada a cada perfil financeiro.
“Começar o ano com dívidas não é uma sentença. É um ponto de partida para a reorganização. Milhares de portugueses passam pela mesma situação todos os anos, mas há soluções e nós ajudamos a obter a mais benéfica para cada caso. É assim que se constrói a saúde financeira”, conclui João Pereira.
O pedido de simulação pode ser feito no website da Gestlifes.
Sobre a Gestlifes
A Gestlifes é uma das maiores intermediárias de crédito de Portugal e tem dois objetivos principais: ajudar os portugueses a aceder às melhores soluções de crédito e apoiar na construção de um futuro financeiro mais equilibrado.
Os websites das marcas Gestlifes focam-se na entrega de conteúdo pedagógico, recebem mais de 60.000 visitas mensais e têm como missão aumentar a literacia financeira no país.
