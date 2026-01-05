Gestlifes: “Começar o Ano com Dívidas Não é Uma Sentença”

O mês de janeiro chega sempre acompanhado de resoluções, objetivos e a vontade de recomeçar. Mas, para milhares de portugueses, o início do ano traz também uma realidade menos festiva: dívidas acumuladas com as despesas de Natal.

De acordo com a Gestlifes, o número de pesquisas online por soluções de crédito ao consumo e, sobretudo, de empréstimo pessoal regista historicamente um pico no primeiro mês do ano.

“Este é um reflexo das despesas concentradas em dezembro, entre prendas, refeições fora de casa e outros gastos relacionados com o Natal e com a passagem de ano”, explica o CEO da empresa de intermediação de crédito, João Pereira.

Para mitigar as dificuldades, a Gestlifes destaca duas soluções: “consolidar e/ou renegociar créditos”.

“As duas estratégias podem ser usadas de forma isolada ou combinada. O importante é começar com uma simulação para identificarmos qual a solução mais adequada a cada caso”, avança João Pereira.

Crédito Consolidado

A estratégia de consolidação de créditos consiste em juntar dois ou mais empréstimos num só, geralmente com um prazo mais alargado e com uma taxa de juro inferior.

Com o crédito consolidado, há três benefícios imediatos:

Passa a existir apenas uma prestação mensal mais baixa;

A gestão mensal do orçamento torna-se facilitada por essa razão;

Mitiga-se também a ansiedade financeira devido ao alívio orçamental.

O impacto da consolidação é maior quando se juntam cartões de crédito, uma vez que estes produtos apresentam TAEG muito altas.

Renegociar Créditos

Segundo a Gestlifes, esta é uma opção válida quando a prestação mensal de um crédito começa a pesar demasiado, quando os seguros estão caros, ou quando as condições de mercado mudam.

É possível pedir ao banco:

Uma redução do spread ou da taxa de juro;

Uma extensão do prazo do pagamento.

“As instituições financeiras nem sempre estão dispostas a renegociar, mas o pedido não custa nada e vale a pena tentar. Há bancos que preferem fazer cedências a perder um cliente”, remata o gestor.

Como Começar?

Para quem entrou no novo ano com várias dívidas e sente que perdeu o controlo do orçamento, a Gestlifes recomenda dois passos simples:

Listar todas os créditos atuais , incluindo prestações e taxas de juro;

, incluindo prestações e taxas de juro; Simular os dois cenários apresentados, idealmente com o apoio de um intermediário de crédito para se garantir a obtenção de uma solução mais ajustada a cada perfil financeiro.

“Começar o ano com dívidas não é uma sentença. É um ponto de partida para a reorganização. Milhares de portugueses passam pela mesma situação todos os anos, mas há soluções e nós ajudamos a obter a mais benéfica para cada caso. É assim que se constrói a saúde financeira”, conclui João Pereira.

O pedido de simulação pode ser feito no website da Gestlifes.

