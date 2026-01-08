Três mortes na mesma semana à espera do INEM

É o terceiro caso esta semana. Um homem de 68 anos morreu esta quarta-feira em Tavira, depois de esperar mais de uma hora por meios de socorro do INEM. Os candidatos a Belém pedem a cabeça a ministra da Saúde, que vai estar debaixo de fogo no debate quinzenal desta quinta-feira no Parlamento.

À Lusa, fonte da família indicou que a vítima se sentiu mal ao final da tarde de quarta-feira, depois de ter ido à farmácia e consumido um xarope. A fita do tempo desta ocorrência, a que a Lusa teve acesso, regista uma primeira chamada pelas 18h07, seguida de uma segunda chamada de socorro a questionar a demora dos meios.

A vítima foi inicialmente classificada como prioridade 2 (resposta em 18 minutos), passando a P1 (resposta imediata) aquando da terceira chamada dos familiares, que aconteceu pelas 18h47, informando que o homem já estava em paragem cardiorrespiratória.

A primeira ambulância foi acionada pelas 18h42. Para o local foram igualmente enviados a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tavira, acionada pelas 18h49, uma unidade de apoio psicológico do INEM e a polícia.

Segundo a fonte familiar, os primeiros meios de socorro só chegaram ao local mais de uma hora depois do pedido inicial de socorro.

Este caso acontece depois de, na terça-feira, um homem de 78 anos ter morrido no Seixal, após de ter estado quase três horas à espera de socorro.

Em relação a este caso, o presidente do INEM descartou responsabilidades do instituto, atribuindo o atraso à falta de meios e retenção de macas das ambulâncias nos hospitais.

Já esta quinta-feira de manhã, novamente no Seixal, uma mulher acabou por falecer, depois de ter estado 44 minutos a aguardar por uma equipa de socorro, acabando por ser acionada para o local uma ambulância dos Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros da ocorrência.

Os candidatos à Presidência da República, André Ventura e Cotrim Figueiredo já pediram a demissão da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, antevendo-se fortes críticas no debate quinzenal da Assembleia da República.