Inteligência Artificial

Líderes de IA admitem abrandar modelos mais avançados

Líderes da Anthropic, OpenAI, xAI e Google DeepMind defendem mais tempo para avaliar e proteger os modelos de inteligência artificial antes de aumentar as suas capacidades.

Os líderes das maiores empresas de inteligência artificial admitem abrandar o desenvolvimento dos modelos mais avançados perante o aumento dos riscos de segurança, noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês). Dario Amodei, presidente executivo da Anthropic, tinha proposto avaliações externas com acesso semelhante ao das equipas internas, uma medida apoiada por Sam Altman e Elon Musk.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Amodei esclareceu que a proposta não implica suspender o treino de modelos, mas criar tempo para testar e proteger a tecnologia antes de aumentar as suas capacidades. Demis Hassabis, cofundador da Google DeepMind, considerou correta a orientação, embora tenha defendido que os detalhes ainda precisam de ser definidos.

Uma eventual coordenação enfrenta obstáculos concorrenciais e geopolíticos. As empresas norte-americanas disputam clientes, investimento e quota de mercado entre si e com grupos chineses, enquanto permanece incerto se as autoridades da concorrência aceitariam um abrandamento concertado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Líderes de IA admitem abrandar modelos mais avançados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PS quer redução do IVA com efeitos imediatos

Lusa,

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, defende que as propostas do Chega em matéria fiscal são uma ajuda política ao Governo e defende que mudanças não podem esperar por janeiro.