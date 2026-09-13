Líderes de IA admitem abrandar modelos mais avançados
Líderes da Anthropic, OpenAI, xAI e Google DeepMind defendem mais tempo para avaliar e proteger os modelos de inteligência artificial antes de aumentar as suas capacidades.
Os líderes das maiores empresas de inteligência artificial admitem abrandar o desenvolvimento dos modelos mais avançados perante o aumento dos riscos de segurança, noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês). Dario Amodei, presidente executivo da Anthropic, tinha proposto avaliações externas com acesso semelhante ao das equipas internas, uma medida apoiada por Sam Altman e Elon Musk.
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Amodei esclareceu que a proposta não implica suspender o treino de modelos, mas criar tempo para testar e proteger a tecnologia antes de aumentar as suas capacidades. Demis Hassabis, cofundador da Google DeepMind, considerou correta a orientação, embora tenha defendido que os detalhes ainda precisam de ser definidos.
Uma eventual coordenação enfrenta obstáculos concorrenciais e geopolíticos. As empresas norte-americanas disputam clientes, investimento e quota de mercado entre si e com grupos chineses, enquanto permanece incerto se as autoridades da concorrência aceitariam um abrandamento concertado.
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