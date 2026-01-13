Doze distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

Doze distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Aveiro, Porto e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva até às 9h00 e Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 12h00 de hoje.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo até às 00h00 de quarta-feira os distritos de Castelo Branco e da Guarda por causa da queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, baixando a cota para os 1.600 metros de altitude a partir da manhã.

A estrada de acesso ao maciço central da Serra da Estrela está encerrada ao trânsito desde as 4h00 de hoje devido à queda de neve, disse a Proteção Civil. “Não se circula desde as 4h00 entre Piornos, a Torre e a Lagoa Comprida, na Estrada Nacional 338, que atravessa o maciço central, por causa da neve, que continua a cair com alguma intensidade”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Os meios do Centro de Limpeza de Neve da Infraestruturas de Portugal (IP) estão no terreno, mas ainda não há previsão para a reabertura da estrada de acesso ao ponto mais alto do continente.

Face à previsão de agitação marítima, o Instituto colocou os distritos de Setúbal, Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga em aviso amarelo, entre as 00h00 e as 6h00 de quarta-feira e entre as 15h00 de quinta-feira e as 6h00 de sexta-feira.

Estão previstas ondas de noroeste com quatro a cinco metros, segundo o IPMA.

Também devido ao estado do mar, o IPMA emitiu aviso amarelo para as costas sul e norte da Madeira e Porto Santo entre as 9h00 e as 21h00 desta terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

(Notícia atualizada novamente às 10h00 com mais informação)