5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o INE mostra como evoluiu o setor da construção, o Governo volta a reunir-se com sindicatos da Função Pública. Termina ainda o prazo para os candidatos desistirem da candidatura às eleições Presidenciais. Bruxelas vai aprovar o plano português para empréstimos na defesa e apresentar a proposta oficial sobre o empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia.

Como evolui o setor da construção?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as estatísticas dos índices de produção, emprego, remunerações na construção relativos a novembro do ano passado. Em outubro, a produção na construção registou um aumento de 2,9%, enquanto o índice de emprego desacelerou para 2,2%.

Termina prazo para os candidatos desistirem da candidatura

Depois da uma nova sondagem mostrar Ventura, Seguro e Cotrim na luta pela segunda volta, esta quarta-feira termina o prazo para os candidatos desistirem da candidatura presidencial. Um candidato pode desistir da candidatura até 72 horas antes do dia da eleição, mediante declaração escrita, com a assinatura reconhecida por notário, apresentada ao presidente do Tribunal Constitucional.

Bruxelas aprova plano português para empréstimos na defesa

A Comissão Europeia vai aprovar, esta quarta-feira, o plano para Portugal aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos a condições favoráveis para investir em capacidades de Defesa, enquadrado no SAFE – Instrumento de Ação para a Segurança da Europa. Neste mesmo dia, Bruxelas apresenta proposta oficial sobre o empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia.

Governo volta a reunir-se com sindicatos da Função Pública

Nas instalações do Ministério das Finanças, a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, volta a reunir-se com os sindicatos da Função Pública (Frente Comum, Fesap e STE), a partir das 09h00, com vista à conclusão do processo de negociação geral anual para a Administração Pública.

Crude nos EUA e novos indicadores no mundo

Na China vão ser divulgados os dados da balança comercial de dezembro. Já nos EUA serão conhecidas as vendas a retalho relativas a novembro, o índice de preços no produtor (outubro) e a venda de residências em segunda mão (dezembro). O Departamento norte-americano vai divulgar ainda os níveis dos inventários de crude na maior economia do mundo.