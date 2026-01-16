Quadrante entra nos EUA com compra da Right Analytics e prepara novas aquisições

⚡ ECO Fast A Quadrante concluiu a aquisição da Right Analytics, marcando a entrada da consultora portuguesa no mercado americano. Estão previstas mais compras este ano.

A empresa, que terminou 2025 com um volume de negócios de 122 milhões de euros, já tinha adquirido a Meta Engineering em Espanha e agora visa expandir a sua presença nos EUA, em particular no setor da energia.

Com a nova aquisição, a Quadrante espera um crescimento significativo, prevendo atingir 160 milhões de euros em proveitos em 2026, com aumento de pessoal.

A Quadrante fechou no início deste mês a aquisição da Right Analytics, uma consultora especializada em sistemas elétricos de transmissão sedeada em Los Angeles que tem a Google e empresas de centros de dados entre os clientes. É a primeira de outras compras previstas este ano para o mercado americano, adianta ao ECO o CEO da consultora de engenharia portuguesa, que terminou 2025 com um volume de negócios de 122 milhões de euros.

Depois de Espanha, onde adquiriu a Meta Engineering em 2024, a Quadrante vira-se agora para o mercado americano, onde em outubro constituiu a Quadrante US LLC, que este mês fechou a compra de 100% da Right Analytics, fundada em 2019 por Saman Babei, que em troca ficou com uma participação na Quadrante US e o cargo de chief operating officer. A unidade americana é liderada por Eduardo Llorente.

Nuno Costa, CEO da Quadrante, afirma ao ECO que a aquisição enquadra-se na “estratégia de crescimento no setor da energia, especialmente transmissão e distribuição (T&D), data centers e serviços de engenharia“. A empresa portuguesa não vai ficar por aqui.

“Estamos a procurar adquirir mais empresas nos USA ainda esta ano que reforcem a nossa posição. As próximas aquisições serão de maior dimensão”, adiantou ainda o responsável da consultora de engenharia portuguesa.

A Quadrante esclarece que a agora Quadrante Right Analytics “traz contratos ativos, clientes tier 1 e uma reputação técnica sólida junto de utilities e operadores de sistema norte-americanos”. Entre os clientes e parceiros destaca a New York Power Authority, a Dominion Energy, a National Grid ou a Southern California Edison. Tem ainda projetos em curso com empresas de desenvolvimento de data centers e empresas tecnológicas, como a Google.

O volume de negócios em 2025 foi de 700 mil dólares, mas Nuno Costa antecipa que “o crescimento para este ano será fortíssimo, chegando aos 3,5 milhões de dólares”, devendo terminar o mês de janeiro com adjudicações de 800 mil dólares.

“Embora a empresa seja de reduzida dimensão, funciona como uma plataforma de entrada e crescimento sustentado no mercado dos EUA, agora alavancada pela base global de clientes da Quadrante (como Iberdrola, EDP e Ferrovial Energy)”, acrescenta a empresa.

A Quadrante, que atua nas áreas da energia, mobilidade e cidades sustentáveis, está presente em mais de 25 países, emprega cerca de 1.300 trabalhadores e teve, em 2025, 122 milhões de euros de proveitos. “Em 2026, contamos encerrar o ano atingindo proveitos de 160 milhões de euros aos quais se adicionarão os provenientes de aquisições nos Estados Unidos“, afirma Nuno Costa. O número de trabalhadores deverá crescer para 1.650.

Entre os projetos de referência da Quadrante em Portugal contam-se a nova linha de Metro no Porto, a gigafábrica de baterias de lítio em Sines, o novo pier sul do Aeroporto Humberto Delgado, o novo Hospital Lisboa Oriental e o novo Centro de Arte Moderna da Gulbenkian.

A empresa é detida em 50,5% pelos fundadores, entre eles Nuno Costa, e em 49,5% pelo fundo de private equity Henko Partners.