BRANDS' TRABALHO Vem aí a nova temporada do podcast Work Around
O podcast que acompanha as tendências, os desafios e as oportunidades do mundo do trabalho está de volta para a terceira temporada. O primeiro episódio estreia a 5 de fevereiro.
Depois de duas temporadas dedicadas a temas como a diversidade nas equipas, o futuro do trabalho e as estratégias para aumentar a retenção de talento, o podcast Work Around volta com novos episódios.
À semelhança das temporadas anteriores, gestores, líderes e especialistas de diferentes áreas juntam-se para explorar os temas mais pertinentes e atuais do mundo do trabalho. Entre os assuntos em destaque nesta nova temporada estão o impacto da geração Z na redefinição do papel do líder, a empregabilidade após os 55 anos e o défice de literacia em inteligência artificial como ameaça à produtividade.
O objetivo desta terceira temporada continua a ser o mesmo: mostrar uma visão 360º do trabalho, explorando diferentes ramos, setores e pontos de vista.
O podcast Work Around é uma iniciativa da Gi Group Holding Portugal, que conta com o apoio do ECO. Em cada episódio, um especialista da Gi Group Holding e um convidado irão explorar os desafios e as oportunidades do mundo do trabalho. Esta será a segunda temporada desenvolvida com este apoio, num projeto que já conta com três edições disponíveis no Spotify e na Apple Podcasts.
Além da presença nas plataformas de streaming, a nova temporada também será divulgada aqui e contará com uma identidade gráfica renovada.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Vem aí a nova temporada do podcast Work Around
{{ noCommentsLabel }}