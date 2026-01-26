Vem aí a nova temporada do podcast Work Around

Podcast Work Around

O podcast que acompanha as tendências, os desafios e as oportunidades do mundo do trabalho está de volta para a terceira temporada. O primeiro episódio estreia a 5 de fevereiro.

Depois de duas temporadas dedicadas a temas como a diversidade nas equipas, o futuro do trabalho e as estratégias para aumentar a retenção de talento, o podcast Work Around volta com novos episódios.

À semelhança das temporadas anteriores, gestores, líderes e especialistas de diferentes áreas juntam-se para explorar os temas mais pertinentes e atuais do mundo do trabalho. Entre os assuntos em destaque nesta nova temporada estão o impacto da geração Z na redefinição do papel do líder, a empregabilidade após os 55 anos e o défice de literacia em inteligência artificial como ameaça à produtividade.

 

O objetivo desta terceira temporada continua a ser o mesmo: mostrar uma visão 360º do trabalho, explorando diferentes ramos, setores e pontos de vista.

O podcast Work Around é uma iniciativa da Gi Group Holding Portugal, que conta com o apoio do ECO. Em cada episódio, um especialista da Gi Group Holding e um convidado irão explorar os desafios e as oportunidades do mundo do trabalho. Esta será a segunda temporada desenvolvida com este apoio, num projeto que já conta com três edições disponíveis no Spotify e na Apple Podcasts.

Além da presença nas plataformas de streaming, a nova temporada também será divulgada aqui e contará com uma identidade gráfica renovada.

