Orise adquire startup portuense Advanced Xelerate Tech

A multinacional Orise anunciou esta quinta-feira a aquisição da startup luso-alemã Advanced Xelerate Tech, especializada em soluções SAP e criada no ecossistema da aceleradora de empresas luso-alemã xelerate.tech. Com esta aquisição, a Orise passa a contar com uma nova estrutura no Porto. A Advanced Xelerate Tech, inicialmente desenvolvida em articulação com a sede alemã, será integrada na marca Orise e continuará a operar com a equipa atual. O valor da operação não foi divulgado.

“É com orgulho que a Orise estabelece um centro de excelência e inovação no Porto, refletindo o nosso modelo de sucesso na Alemanha”, afirma Christian Debus, presidente da Orise. “Este novo polo estará totalmente alinhado com as melhores práticas da Orise e da SAP, impulsionando a inovação e permitindo-nos otimizar o SAP Cloud ERP para mais de 1.600 utilizadores de sistemas no nosso primeiro projeto”, explica o presidente da Orise, citado em comunicado.

Com a conclusão do processo, a Orise passa a disponibilizar em Portugal um conjunto alargado de produtos e serviços baseados em SAP, incluindo soluções como Business Technology Platform, Business Data Cloud, Cloud ERP e Cloud ERP Private. A integração prevê uma maior articulação entre sistemas de Tecnologias de Informação (IT) e Tecnologias Operacionais (OT).

Para a xelerate.tech, que acompanhou o desenvolvimento da startup desde a sua criação, a operação representa um marco no percurso da empresa. “Ver a Advanced Xelerate Tech ser adquirida por uma organização multinacional demonstra que conseguimos preparar equipas portuguesas para competir a nível global, expandindo capacidades e reforçando o talento tecnológico local”, afirma Pedro Rocha, diretor de tecnologia (CTO) da xelerate.tech.

Em 2023 a aceleradora de empresas luso-alemã Xelerate.tech anunciou um investimento de cerca de 40 milhões de euros na contratação de equipas de desenvolvimento de software, até 2028, no Porto. Com atividade na cidade nortenha desde 2021, a xelerate.tech é uma aceleradora luso-alemã que tem sido o motor para empresas que procuram estabelecer e escalar as operações tecnológicas em Portugal. O principal objetivo da aceleradora é disponibilizar aos parceiros polos tecnológicos de elevado desempenho, construídos em torno de equipas de engenharia ágeis e altamente qualificadas.