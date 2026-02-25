Generali Global aposta em nova ferramenta de IA

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) apresentou o GlobalTracer, uma solução proprietária baseada em inteligência artificial generativa desenvolvida para melhorar o controlo operacional, o alinhamento e a consistência das apólices locais em programas de seguros multinacionais.

A iniciativa integra o Plano Next Level 2025-27 da GC&C, que aponta o crescimento do segmento Multinacional e Cativas como uma prioridade estratégica, conforme explicam em comunicado.

Esta ferramenta de IA surge numa altura em que a gestão de programas de seguros à escala global enfrenta uma complexidade crescente. Assim, esta solução recorre à IA generativa para analisar grandes volumes de documentação contratual, identificar lacunas de cobertura e sinalizar divergências entre os termos e condições do programa e as apólices locais. O processo, que anteriormente exigia uma revisão manual intensiva por parte de especialistas, passa a ser executado de forma mais rápida e com maior margem de segurança.

O impacto esperado vai além da eficiência interna. Ao automatizar etapas-chave de controlo, a GC&C pretende libertar os seus técnicos para tarefas de maior valor acrescentado, nomeadamente o acompanhamento próximo dos clientes e o apoio na tomada de decisão em contextos de risco mais sofisticados. A empresa, que gera cerca de 30% dos seus prémios brutos no segmento multinacional e de cativas, posiciona o GlobalTracer como um instrumento de retenção de clientes e diferenciação competitiva.

A solução foi desenvolvida internamente, o que, segundo a própria GC&C, reforça o controlo sobre a tecnologia e a sua adaptabilidade às especificidades do negócio. Matthew Richardson, responsável pelas operações e tecnologia da divisão, sublinhou que o objetivo é construir uma organização “mais resiliente e digitalmente capacitada”, integrando inovação diretamente nos processos de trabalho e não apenas como camada adicional sobre eles.

Já Antonio Vianello, Head of Multinational Business & Captive da GC&C, afirmou que “com o GlobalTracer, a GC&C dá um passo decisivo no reforço da excelência técnica e da inovação digital no segmento Multinacional e de Cativas – um foco central do nosso Plano Next Level 2025-27”.