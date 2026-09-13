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APS com curso sobre regulamento DORA e cibersegurança

  • ECO Seguros
  • 15:06

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai promover, entre 22 e 28 de setembro, um curso online dedicado às atualizações do regulamento DORA, à cibersegurança e ao cumprimento da diretiva NIS2.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, de 22 a 28 de setembro, entre as 09h30 e as 12h30, o curso “DORA e cibersegurança para executivos”, de forma online.

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O curso visa dar a conhecer as atualizações ao regulamento DORA e aprofundar conhecimentos na área da cibersegurança, abordando o cumprimento da Diretiva NIS2 (Diretiva UE 2022/2555), naquela que é a 4ª edição deste curso.

Dirigida a colaboradores do setor segurador das áreas jurídica, de compliance, conduta de mercado e apoio ao cliente, a formação será ministrada por especialistas da PwC: Luís Carlos Fernandes (Diretor), Marcelo Ferreira Rodrigues (Partner) e Ricardo Jorge Rosalino (Senior Manager).

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, clique aqui.

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