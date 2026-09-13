OpenAI adia entrada em bolsa
Sam Altman afasta uma entrada em bolsa da OpenAI este ano e coloca a segurança da inteligência artificial no centro das prioridades da empresa.
Sam Altman afastou uma entrada em bolsa da OpenAI em 2026, por considerar que este seria um momento desaconselhável para a operação, avançou a Bloomberg (acesso pago, em inglês). O presidente executivo justificou a decisão com a necessidade de responder aos riscos de segurança associados à inteligência artificial.
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As declarações surgem depois de Altman, Dario Amodei, líder da Anthropic, e Elon Musk, fundador da xAI, terem defendido um abrandamento no desenvolvimento da tecnologia. Os três responsáveis alertaram para o risco de perda de controlo sobre os sistemas de inteligência artificial.
A OpenAI apresentou confidencialmente em junho a documentação para uma oferta pública inicial, mas manteve em aberto o calendário da operação. A empresa não comentou as declarações de Altman.
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