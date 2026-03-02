É um exit. Alemã cargo.one compra portuguesa Cargofive

É mais um exit. A cargo.one, fornecedora de tecnologia de IA para logística, anunciou a aquisição da plataforma de cotação de fretes marítimos portuguesa Cargofive. A operação, cujo valor não foi divulgado, foi concluída em fevereiro. Juntamente com a aquisição, foi feito um investimento de cerca de 20 milhões de dólares na empresa alemã.

“A aquisição da Cargofive pela cargo.one é uma prova da tecnologia que Sebastian e a sua equipa desenvolveram para digitalizar as complexidades do transporte marítimo. Ao unificar o transporte aéreo e marítimo num único sistema operacional nativo de IA, esta iniciativa estabelece um novo padrão para a logística global. Orgulhamo-nos de ter apoiado a Cargofive desde as suas fases iniciais até este marco, que reforça a posição de Portugal e Espanha como polos de inovação em tecnologia de ponta”, diz Stephan de Moraes, presidente da Índico Capital Partners, sobre a aquisição da participada.

Em março de 2024, a Cargofive tinha levantado uma ronda de 2,5 milhões — a juntar aos 1,8 milhões de capital seed — para reforçar desenvolvimento de produto e expansão para a Europa do Norte e “consolidar” posição em mercados como Brasil e México, segundo adiantou na época o CEO e cofundador, Sebastian Cazajús, ao ECO.

A startup, já presente em cerca de 10 mercados, com Portugal na época como o seu segundo maior mercado, foi adquirida a 25 de fevereiro pela alemã cargo.one, empresa que fornece, através da tecnologia IA, dados de tarifas aéreas, marítimas e rodoviárias através de integrações diretas com 75 companhias aéreas, as 10 maiores transportadoras marítimas e dezenas de GSAs (General Sales Agencies). Para as transportadoras, oferece “múltiplos canais de distribuição digital para reservas online e distribuição de tarifas a 30.000 utilizadores transitários em 172 países, juntamente com análises em tempo real e agentes de IA para vendas e apoio ao cliente”, detalha comunicado.

“A maioria dos projetos de IA em logística não gera retorno sobre o investimento (ROI) porque não tem acesso a dados robustos e estruturados”, comenta Moritz Claussen. “Os verdadeiros retornos vêm de uma infraestrutura de dados unificada que opera à escala empresarial. Com a Cargofive, estamos a expandir a base já incorporada nas operações de muitas das principais empresas de logística do mundo para abranger as necessidades marítimas e estamos a entregar o que faz com que a IA funcione realmente em produção”, diz o fundador e coCEO da cargo.one, citado em comunicado.

“Em todo o setor, as empresas de logística procuram soluções integradas para o transporte aéreo e marítimo que eliminem os silos de dados. A cargo.one já estabeleceu o padrão no transporte aéreo. Juntos, estamos a trazer essa mesma qualidade e escala para o frete marítimo, criando uma base operacional verdadeiramente multimodal para viabilizar fluxos de trabalho automatizados”, refere Sebastian Cazajus, fundador e CEO da Cargofive, em comunicado.

