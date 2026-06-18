Aegon vai mesmo mudar a sede para Nova Iorque

A Aegon confirmou esta quarta-feira a transferência da sua sede para Nova Iorque, reforçando a aposta estratégica nos Estados Unidos, numa altura em que continua a avaliar a venda da sua participação nas joint ventures que detém com o Banco Santander em Portugal e Espanha. A seguradora anunciou também a nomeação de Will Fuller para Presidente e Diretor de Operações (COO).

A nova sede da Aegon em Nova Iorque deverá ser inaugurada em meados de 2027 e irá albergar “determinadas funções corporativas e membros da equipa de liderança”, refere a empresa em comunicado.

A assumir funções a partir de 1 de janeiro de 2027, Fuller será responsável pela gestão operacional diária da Transamerica, dos negócios internacionais da Aegon e da Aegon Asset Management, reportando a Lard Friese, que continuará a liderar a empresa como CEO.

De acordo com a seguradora, “estas alterações permitirão uma execução mais eficaz e uma aceleração da melhoria do desempenho, assegurando simultaneamente o foco de liderança necessário para transferir o domicílio do Grupo para os Estados Unidos, estabelecer uma sede de referência mundial naquele país e concretizar a ambição de se tornar uma força líder no setor norte-americano dos seguros de vida e das reformas, apoiada por fortes operações internacionais de seguros e por uma gestora de ativos com presença global”, justifica a Aegon.

Como ECOseguros já tinha noticiado, a seguradora neerlandesa estava a estudar vender a sua participação de 51% nas joint ventures que mantém com o Banco Santander em Portugal e Espanha, adquiridas aquando da venda de 51% das seguradoras anteriormente detidas a 100% pelo Santander Totta em 2014.

Já este ano a Aegon vendeu a sua filial no Reino Unido à gestora de pensões Standard Life, do Phoenix Group, por 2 mil milhões de libras (cerca de 2,3 mil milhões de euros).