Mais de uma centena de concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de uma centena de concelhos do interior norte e centro estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio, bem como 10 concelhos dos distritos de Évora, Beja e Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 19 concelhos do litoral dos distritos de Leira, Lisboa, Coimbra, Aveiro e Porto, numa altura em que Portugal continental enfrenta uma onda de calor.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Por causa do tempo quente, o IPMA pôs os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre sob aviso vermelho até às 23 horas desta segunda-feira, passando depois a laranja até às 9 horas de quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém e Beja com aviso laranja até às 9 horas de quarta-feira devido à persistência de valores extremamente elevados, quer da máxima, quer da mínima.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo por causa do tempo quente até às 23 horas desta segunda-feira.

Também por causa do tempo quente, também as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão com aviso laranja até às 11 horas de quarta-feira.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo devido ao calor até às 11 horas de quarta-feira.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante oeste, tornando-se fraco a moderado a partir da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro e descida de temperatura no litoral Norte e Centro, sendo acentuada da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 17 graus em Leiria e os 26 em Castelo Branco e Portalegre e as máximas entre os 24 (Aveiro) e os 42 (em Évora).