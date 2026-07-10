Combustíveis voltam a subir. Gasóleo aumenta 7 cêntimos

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir de segunda-feira. O gasóleo vai ficar 7 cêntimos mais caro e a gasolina vai aumentar 2,5 cêntimos por litro, de acordo com as estimativas da ACP. A nova escalada das tensões entre os EUA e o Irão vai, assim, fazer-se sentir no bolso dos automobilistas na próxima semana.

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Confirmando-se estas previsões, o preço médio do diesel vai subir para 1,863 euros por litro, enquanto a gasolina vai aumentar para 1,918 euros por litro. Ou seja, se precisa de abastecer o depósito do carro para a próxima semana, não espere por segunda-feira.

A ACP lembra, ainda assim, que estas estimativas têm por base as cotações das matérias-primas no fecho desta quinta-feira e que em face das oscilações nas cotações do crude e dos combustíveis até ao final desta sexta-feira, “poderá ocorrer alguma variação de preços face ao previsto”.

Além disso, os preços variam de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

Por outro lado, importa referir que o Governo deverá aumentar o desconto sobre o ISP sobre a gasolina e o gasóleo, que será definido até ao final do dia, e isto vai ajudar a aliviar o impacto da subida prevista para a próxima semana nos bolsos dos automobilistas.

A subida dos preços dos combustíveis reflete o reacendimento do conflito no Médio Oriente, depois de Donald Trump ter declarado o fim do acordo de cessar-fogo com o Irão e de ter bombardeado vários pontos do país durante a semana.

O barril de Brent — contrato de referência para as importações portuguesas — vai a caminho de registar uma subida de 5% esta semana e chegou mesmo a cotar nos 80 dólares na quarta-feira — entretanto aliviou para os 76 dólares.

(Notícia atualizada às 10h25)