Banca

Revolut com problemas nas transferências

  • ECO
  • 11:09

Pagamentos em euros e libras e transferências internas estão temporariamente indisponíveis.

O Revolut está registar problemas em alguns dos seus serviços esta sexta-feira, incluindo pagamentos e transferências internas.

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O próprio banco reconhece que três serviços estão parcialmente indisponíveis esta manhã: desde as 9h30 no caso das transferências internas e desde as 9h40 no caso de transferências. Outro serviço que também se encontra disponível é o pedido de cartão, cujo problema foi detetado às 10h30.

O ECO aguarda por esclarecimentos do Revolut sobre estes problemas.

Enviar euros ou libras poderá levar mais tempo do que o habitual“, reportou o banco a um cliente. “Estamos a trabalhar arduamente para resolver isto”, assegurou ainda.

A esse mesmo cliente, que está com problemas a realizar um pagamento, o serviço de atendimento do banco respondeu: “Como estamos atualmente a enfrentar uma falha do sistema que está a afetar as transferências internas, algumas transferências poderão demorar mais do que o habitual ou, temporariamente, não aparecer atualizadas na aplicação. Não há motivo para preocupação — o seu dinheiro está seguro e estamos a trabalhar para resolver a situação o mais rapidamente possível”.

O Revolut tem mais de dois milhões de clientes em Portugal e mais de 75 milhões em todo o mundo.

(notícia em atualização)

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