EBRO renasce em Espanha para conquistar a Europa

Ricardo Ramos, com uma longa carreira no setor automóvel, tendo desempenhado diferentes funções de liderança em grupos e marcas de referência, acompanhou a evolução do mercado e a entrada de novos players em Portugal. No Grupo M Coutinho, assume a liderança da EBRO em Portugal, numa fase decisiva de lançamento e consolidação da marca no mercado nacional.

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Há marcas que regressam ao mercado para recuperar o passado, outras regressam para interpretar o futuro. A EBRO, histórica marca espanhola, renasceu com uma ambição europeia, recuperando a produção automóvel na Zona Franca de Barcelona e estabelecendo uma parceria tecnológica com o grupo chinês Chery.

O resultado é um projeto que junta identidade e indústria europeias a tecnologia e plataformas chinesas, num momento em que a Europa procura simultaneamente acelerar a transição energética e recuperar capacidade industrial.

Ricardo Ramos, diretor-geral da EBRO em Portugal, destaca o significado deste renascimento, o papel da tecnologia chinesa no projeto “a EBRO é uma ponte entre dois mundos” e a estratégia para o mercado português, atualmente o segundo maior mercado de elétricos na Europa.

A EBRO está a iniciar a operação em Portugal com uma gama multi-energia, gasolina, híbridos, plug-in e prepara a apresentação de um modelo 100% elétrico. Nesta fase, Ricardo Ramos sublinha a prioridade em construir uma rede nacional sólida e conquistar a confiança dos consumidores, “o verdadeiro desafio em Portugal é ganhar confiança, antes de ganhar quota de mercado, colocando o serviço ao cliente no centro da estratégia”.

Sobre os grandes desafios da mobilidade Ricardo Ramos considera que “a infraestrutura não está preparada para o crescimento dos elétricos” sugerindo maior investimento na rede, mas também maior equidade na fiscalidade entre empresas e particulares, agora ainda orientada em exclusivo para as empresas e que condiciona a adoção de um veículo elétrico por particulares.

Ricardo Ramos, destaca ainda nesta fase, o papel dos híbridos plug-in “como solução numa fase de transição” com destaque para o EBRO S900 com 140 km de autonomia elétrica e tração integral, permitindo uma utilização diária em modo elétrico sem ansiedade nas viagens longas.

Sobre o futuro da mobilidade, Ricardo Ramos sublinha a importância da tecnologia, dos sistemas de assistência à condução, o incremento da autonomia e a chegada progressiva da condução autónoma, ainda sem legislação aprovada na Europa mas que considera “a próxima grande revolução do setor automóvel“.

Um episódio com a visão de Ricardo Ramos sobre o renascimento da EBRO, histórica marca espanhola, a nova indústria automóvel europeia e a forma como fabricantes europeus e tecnologia chinesa começam a construir uma nova realidade para o automóvel, sublinhando o contributo da EBRO para a recuperação da capacidade industrial da Europa.

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