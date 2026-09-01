APS com curso sobre sinistralidade de bicicletas e trotinetes
A evolução dos acidentes com bicicletas e trotinetes e o impacto das lesões associadas na atividade seguradora vão ser abordados num curso da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 17 de setembro, entre as 09h20 e as 12h30, em Lisboa, o curso “A traumatologia nos acidentes com bicicletas e trotinetes”.
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Este é o sexto curso no ciclo de formação “Seguro Automóvel: Tendências e Riscos Emergentes”. Esta formação pretende dar a conhecer a “evolução da sinistralidade associada à utilização de bicicletas e trotinetes” e identificar as principais “tipologias de lesão decorrentes destes acidentes”, incluindo casos práticos e implicações para o setor segurador.
Este curso destina-se a administradores e diretores técnicos, médicos, peritos de avaliação do dano corporal, gestores e reguladores de sinistros, subscritores, juristas, atuários e mediadores de seguros.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, consulte aqui.
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