Mediação

Mercer passa a Marsh e Guy Carpenter passa a Marsh Re

  • ECO Seguros
  • 17:43

A Mercer passa a operar sob a marca Marsh a partir de terça-feira numa operação de rebranding que se estende à Guy Carpenter que passa a designar-se Marsh Re.

A Mercer passa a operar sob a marca Marsh a partir desta terça-feira. Esta alteração assinala a unificação das operações de consultoria em recursos humanos, gestão de talento e investimentos sob a mesma insígnia da empresa de gestão de riscos e corretagem de seguros do grupo Marsh.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Rodrigo Simões de Almeida, CEO da Marsh Portugal. “A Mercer tem um legado de apoio aos clientes na adaptação à mudança, na tomada de decisões e na construção de um futuro promissor. Esse compromisso mantém-se inalterado”Hugo Amaral/ECO

A transição quer consolidar a arquitetura de marcas da organização, permitindo agregar sob uma única estrutura a prestação de serviços nas áreas de risco, estratégia, pessoas e investimentos para os clientes empresariais.

Esta reestruturação não implica alterações nas equipas de trabalho ou no acompanhamento operacional aos clientes, mantendo-se igualmente em vigor os contratos e acordos estabelecidos, explicam em comunicado.

A medida insere-se na estratégia global do grupo para simplificar a sua proposta de valor e facilitar o acesso a valências integradas de consultoria, tecnologia e gestão no mercado corporativo.

Também a centenária Guy Carpenter vai passar a Marsh Re mantendo a sua atividade em resseguro.

Rodrigo Simões de Almeida, CEO da Marsh Portugal, sublinha que “a Mercer tem um legado sólido de apoio aos clientes na adaptação à mudança, na tomada de decisões e na construção de um futuro mais promissor para as suas pessoas e investimentos. Esse compromisso mantém-se inalterado. O que está a evoluir é a forma como colocamos ainda mais talento, capacidades e tecnologia ao seu serviço”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Mercer passa a Marsh e Guy Carpenter passa a Marsh Re

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Marsh nomeia para aposta no crescimento nuclear na Europa

ECO Seguros,

A Marsh criou a função de Líder de Crescimento Nuclear para a Europa e escolheu Ana Gonzalez Felgueroso para assumir o cargo, reforçando a sua aposta no apoio a projetos nucleares.