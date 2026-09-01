Mercer passa a Marsh e Guy Carpenter passa a Marsh Re
A Mercer passa a operar sob a marca Marsh a partir de terça-feira numa operação de rebranding que se estende à Guy Carpenter que passa a designar-se Marsh Re.
A Mercer passa a operar sob a marca Marsh a partir desta terça-feira. Esta alteração assinala a unificação das operações de consultoria em recursos humanos, gestão de talento e investimentos sob a mesma insígnia da empresa de gestão de riscos e corretagem de seguros do grupo Marsh.
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A transição quer consolidar a arquitetura de marcas da organização, permitindo agregar sob uma única estrutura a prestação de serviços nas áreas de risco, estratégia, pessoas e investimentos para os clientes empresariais.
Esta reestruturação não implica alterações nas equipas de trabalho ou no acompanhamento operacional aos clientes, mantendo-se igualmente em vigor os contratos e acordos estabelecidos, explicam em comunicado.
A medida insere-se na estratégia global do grupo para simplificar a sua proposta de valor e facilitar o acesso a valências integradas de consultoria, tecnologia e gestão no mercado corporativo.
Também a centenária Guy Carpenter vai passar a Marsh Re mantendo a sua atividade em resseguro.
Rodrigo Simões de Almeida, CEO da Marsh Portugal, sublinha que “a Mercer tem um legado sólido de apoio aos clientes na adaptação à mudança, na tomada de decisões e na construção de um futuro mais promissor para as suas pessoas e investimentos. Esse compromisso mantém-se inalterado. O que está a evoluir é a forma como colocamos ainda mais talento, capacidades e tecnologia ao seu serviço”.
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