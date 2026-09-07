CEO do Caixabank sai da administração do BPI
Órgãos sociais do banco para o período 2026-2028 mostram continuidade na comissão executiva, com liderança de João Pedro Oliveira e Costa, enquanto Fernando Ulrich continua à frente da administração.
É uma espécie de evolução na continuidade. Os órgãos sociais de gestão do BPI para o triénio 2026-2028 mantêm Fernando Ulrich à frente do conselho de administração e João Pedro Oliveira e Costa como CEO, ou seja, presidente da comissão executiva. Entre as mudanças, destaca-se a saída da administração de Gonzalo Gortázar Rotaeche, CEO do Caixabank (que detém o banco de origem portuguesa).
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A comissão executiva fica intocável, contando com, além do CEO, os vogais Afonso Fuzeta Eça, Ana Rosas Oliveira, Diogo Sousa Louro, Francisco Artur Matos e Susana Trigo Cabral. As mexidas ficaram guardadas para o conselho de administração. Fernando Ulrich continua presidente mas é criada uma nova figura, a de segundo vice-presidente, que não existia e que é agora ocupado por Javier Pano Riera (que já era administrador). Cristina Rios Amorim mantém-se como vice-presidente, agora com o cargo formal de primeiro vice-presidente.
No conselho de administração, entram Ana Sofia Marta, Cidália Mota Lopes, David Lopez e Sofia Salgado Pinto; em sentido inverso, saem Fátima Barros, Joana Freitas e Natividad Capella, para além de Gortázar. Mudam alguns nomes mas continua a percentagem de mulheres: são sete em 15 administradores, enquanto na comissão executiva são duas em seis elementos.
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