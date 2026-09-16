APS reduz preços para formações online

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), através da CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, lançou uma Edição Especial de E-Learning com preços preferenciais durante o mês de setembro. A iniciativa oferece quatro oportunidades de formação técnica voltadas para profissionais e futuros profissionais do setor segurador, cujas inscrições decorrem ao longo deste mês e as aulas têm início agendado para outubro.

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A oferta em e-learning engloba quatro programas específicos:

A campanha pretende fomentar o desenvolvimento de competências e a atualização profissional no setor, garantindo simultaneamente o “cumprimento dos requisitos legais obrigatórios para a distribuição de produtos de seguros”, explica a APS.