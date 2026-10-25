A grua e o banco

Nas últimas semanas, milhares de pessoas saíram à rua em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Braga e noutras cidades a pedir casas que possam pagar. Montaram tendas na Praça D. João I e no Rossio e, a 24 de outubro, encheram a Avenida da Liberdade. Têm razões para isso.

Segundo o INE, as casas custam hoje duas vezes e meia o que custavam em 2017, e no segundo trimestre deste ano subiram 16,5% num ano, a maior subida da União Europeia,…