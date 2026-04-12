ECO Clima Intelligence de 13 a 19 de abril. Clima alivia, energia continua a mandar

Semana mais seca e amena em Portugal melhora a operação das empresas, mas o principal risco económico continua a vir da energia externa. Leia o ECO Clima Intelligence de 13 a 19 de abril.
A semana de 13 a 19 de abril será, do ponto de vista meteorológico, favorável à operação económica em Portugal continental. O sinal dominante é de menos chuva, mais estabilidade e temperaturas amenas, com impacto positivo na mobilidade, na logística, na construção, no turismo urbano e no consumo de proximidade. A eletricidade grossista continua em níveis baixos, apoiada por um sistema com forte peso renovável e armazenamento hídrico elevado.
Mas a semana não é definida pelo clima. O fator dominante continua a ser externo, em particular a energia importada e a incerteza geopolítica associada ao Médio Oriente. O gás ibérico mantém-se acima dos 42 euros por MWh, a inflação em Portugal acelerou em março e o BCE já reconheceu que este contexto agrava os riscos em alta para os preços e em baixa para o crescimento.
A conclusão é clara. O clima ajuda a antecipar uma semana com menos atrito operacional e melhores condições de execução. Não chega, porém, para anular o principal canal de risco da economia. O clima conta, mas não domina.
Temperatura prevista
- Lisboa entre 16 e 22 graus
- Porto entre 15 e 21 graus
- Faro entre 19 e 23 graus
- Bragança entre 14 e 25 graus
Precipitação
- Semana com valores abaixo do normal em praticamente todo o continente
- Exceção para o Algarve, onde o desvio negativo é menos evidente
Anomalia térmica
- Temperatura média acima do normal no interior Norte e Centro, entre 0,5 e 1,5 graus
Eletricidade
- Preço OMIE para Portugal em 13 de abril: 23,88 euros por MWh
- Média de abril na REN: 28,18 euros por MWh
- Média anual na REN: 40,18 euros por MWh
Sistema elétrico
- Renováveis abasteceram 80% do consumo no primeiro trimestre
- Na semana 14, a produção renovável cobriu cerca de 67% do consumo semanal
- Armazenamento hidroelétrico para produção em 92% do máximo
Água
- Armazenamento total nas bacias hidrográficas em 94%
- Apenas duas bacias estavam abaixo da média em março
- Único alerta ativo de seca hidrológica na bacia do Ave, em nível moderado
Energia externa
- Gás MIBGAS diário para 13 de abril em 44,42 euros por MWh
- Produto resto do mês de abril em 42,25 euros por MWh
Inflação
- Estimativa rápida do IPC de março em 2,7% em termos homólogos
Cenário meteorológico
O país sai de um arranque ainda marcado por algum vento, nebulosidade e agitação marítima no litoral para uma sequência mais seca, estável e amena. O padrão dominante a partir de terça-feira é de normalização atmosférica, com mais abertas e subida gradual das máximas.
A leitura meteorológica relevante para a economia não está em extremos, mas na ausência deles. Depois de semanas de maior instabilidade, Portugal entra agora numa janela em que o tempo deixa de ser fator de perturbação e passa a ser fator de facilitação. Isso é especialmente relevante para atividades dependentes de mobilidade, execução física, trabalho de campo e presença em loja.
O grau de confiança é médio a médio alto. O sinal de fundo é consistente, mas o detalhe diário no início da semana ainda admite ruído local na chuva fraca, no vento e na nebulosidade, sobretudo no Norte e Centro.
Tradução económica
A primeira tradução económica desta semana é operacional. Menos precipitação e maior estabilidade significam mais horas úteis de trabalho, menor probabilidade de interrupções e melhor previsibilidade logística. Isto beneficia diretamente transportes, construção, obras, comércio de rua, restauração e turismo urbano.
A segunda tradução é energética. O tempo mais seco e com mais abertas favorece a produção solar, num sistema que já vem de um trimestre muito forte em renováveis. Num contexto de eletricidade grossista baixa, isso alivia custos em serviços, frio alimentar, indústria eletrointensiva e operação comercial.
A terceira tradução é analítica. Seria um erro confundir melhoria operacional com desaparecimento do risco económico. O tempo ajuda a semana na margem. Não é ele que define custos, expectativas e prudência empresarial. O principal canal de risco continua a ser a energia importada, em especial num quadro em que o gás e o petróleo permanecem condicionados pela geopolítica.
Índice ECO Clima Intelligence
Score: 35 em 100
Classificação: Pressão leve
O score desta semana resulta de um quadro meteorológico benigno, com temperatura e precipitação a favorecerem a operação, eventos extremos limitados ao arranque da semana, eletricidade grossista baixa, produção renovável forte e barragens em níveis muito confortáveis.
O que impede um score mais baixo é a volatilidade externa, sobretudo na energia. É esse fator que continua a puxar o índice para cima e a travar uma leitura de plena normalidade económica.
Drivers principais do score
- Temperatura sem penalização relevante para operação
- Precipitação abaixo do normal, com efeito positivo na execução
- Eventos extremos limitados e concentrados no arranque
- Produção renovável elevada
- Preço da eletricidade em níveis baixos
- Barragens com armazenamento muito confortável
- Volatilidade externa ainda alta, em especial no gás e no petróleo
Condicionantes da semana
A primeira condicionante é a energia externa. O mercado elétrico português entra barato, mas o sistema económico não vive isolado do gás nem do petróleo. Enquanto o gás ibérico se mantiver acima dos 42 euros por MWh, o alívio da eletricidade terá sempre um teto externo.
A segunda condicionante é a inflação. A aceleração do IPC em março mostra que a energia voltou a pesar nos preços, o que significa que a melhoria meteorológica desta semana pode coexistir com maior pressão sobre custos e rendimento disponível.
A terceira condicionante é monetária. O BCE já enquadrou a guerra no Médio Oriente como um choque que agrava a incerteza, pressiona a inflação e deteriora a visibilidade sobre o crescimento. Para as empresas, isso significa que uma boa semana de operação não elimina a prudência na decisão.
A quarta condicionante é hídrica, mas em sentido positivo. O país entra nesta semana sem um problema nacional de água, o que reduz risco em utilities, agricultura e produção. O ponto de atenção deixa de ser sistémico e passa a ser territorial.
Impacto setorial
Transportes
- Benefício direto com menor probabilidade de perturbações meteorológicas
- Melhor previsibilidade para circulação rodoviária e distribuição
- Cautela no arranque da semana por causa da agitação marítima e do vento no litoral
Energia
- Semana favorável para a componente solar
- Sistema continua apoiado por forte contribuição renovável
- Eletricidade grossista em níveis baixos melhora custos de curto prazo
- Limite principal continua a vir do gás e da geopolítica externa
Água e utilities
- Quadro nacional de conforto, com armazenamento elevado
- Redução do risco operacional agregado
- Vigilância mais localizada, com destaque para a bacia do Ave
Agricultura
- Janela favorável para trabalho de campo, tratamentos e logística
- Menor perturbação meteorológica do que nas semanas anteriores
- Se o padrão seco persistir, a gestão da água volta a ganhar peso na segunda metade de abril
Indústria
- Benefício moderado com temperaturas amenas e eletricidade barata
- Menor ruído meteorológico sobre produção e distribuição
- Exposição principal continua a ser o custo da energia importada
Retalho alimentar e consumo
- Melhor circulação e maior propensão para consumo fora de casa
- Apoio ao comércio de proximidade e à restauração
- O risco continua a estar no rendimento disponível, caso a energia volte a pressionar preços
Turismo, seguros, infraestruturas e produtividade laboral
- Turismo urbano favorecido por estabilidade e temperaturas confortáveis
- Menor pressão sobre sinistralidade meteorológica, exceto no mar no início da semana
- Mais horas úteis para construção e infraestruturas
- Melhoria da produtividade laboral em atividades expostas ao exterior
Risco económico
Curto prazo
O risco climático é baixo. O risco externo é médio. A semana é boa para operar, mas continua vulnerável a qualquer agravamento da energia.
Médio prazo
Se o padrão mais seco se prolongar, o benefício operacional de abril pode começar a ter custos setoriais na água e em parte do mix hidroelétrico. Ainda não é esse o cenário dominante, mas é uma variável a vigiar.
Europa
Na escala europeia, o risco central mantém-se na ligação entre energia, inflação e política monetária. Uma semana favorável em Portugal não basta para neutralizar esse enquadramento.
Radar de decisão e watchlist
- Vigiar o MIBGAS. Enquanto o gás permanecer acima dos 42 euros por MWh, o alívio energético continuará incompleto
- Seguir o OMIE. Se abril continuar em níveis próximos dos 20 e poucos euros por MWh, consolida-se um verdadeiro alívio operacional
- Monitorizar o petróleo e o impacto da guerra no Médio Oriente sobre expectativas e custos
- Acompanhar a inflação e a confirmação do efeito energético sobre preços
- Observar a persistência do padrão seco na segunda metade de abril, sobretudo pelos efeitos potenciais em agricultura e utilities
Conclusão
A semana de 13 a 19 de abril é, para Portugal, uma boa semana de execução. O tempo ajuda a circular, produzir, vender e planear. Ajuda também a sustentar uma eletricidade barata num sistema energético robusto e com elevada contribuição renovável. Mas a hierarquia da análise não deve ser invertida. A economia portuguesa entra nesta semana com o risco ainda definido por fora. O clima melhora a margem. A energia continua a mandar.
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ECO Clima Intelligence de 13 a 19 de abril. Clima alivia, energia continua a mandar
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