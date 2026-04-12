ECO Clima Intelligence de 13 a 19 de abril. Clima alivia, energia continua a mandar

Semana mais seca e amena em Portugal melhora a operação das empresas, mas o principal risco económico continua a vir da energia externa. Leia o ECO Clima Intelligence de 13 a 19 de abril.

A semana de 13 a 19 de abril será, do ponto de vista meteorológico, favorável à operação económica em Portugal continental. O sinal dominante é de menos chuva, mais estabilidade e temperaturas amenas, com impacto positivo na mobilidade, na logística, na construção, no turismo urbano e no consumo de proximidade. A eletricidade grossista continua em níveis baixos, apoiada por um sistema com forte peso renovável e armazenamento hídrico elevado.

Mas a semana não é definida pelo clima. O fator dominante continua a ser externo, em particular a energia importada e a incerteza geopolítica associada ao Médio Oriente. O gás ibérico mantém-se acima dos 42 euros por MWh, a inflação em Portugal acelerou em março e o BCE já reconheceu que este contexto agrava os riscos em alta para os preços e em baixa para o crescimento.

A conclusão é clara. O clima ajuda a antecipar uma semana com menos atrito operacional e melhores condições de execução. Não chega, porém, para anular o principal canal de risco da economia. O clima conta, mas não domina.

Temperatura prevista

Lisboa entre 16 e 22 graus

Porto entre 15 e 21 graus

Faro entre 19 e 23 graus

Bragança entre 14 e 25 graus

Precipitação

Semana com valores abaixo do normal em praticamente todo o continente

Exceção para o Algarve, onde o desvio negativo é menos evidente

Anomalia térmica

Temperatura média acima do normal no interior Norte e Centro, entre 0,5 e 1,5 graus

Eletricidade

Preço OMIE para Portugal em 13 de abril: 23,88 euros por MWh

Média de abril na REN: 28,18 euros por MWh

Média anual na REN: 40,18 euros por MWh

Sistema elétrico

Renováveis abasteceram 80% do consumo no primeiro trimestre

Na semana 14, a produção renovável cobriu cerca de 67% do consumo semanal

Armazenamento hidroelétrico para produção em 92% do máximo

Água

Armazenamento total nas bacias hidrográficas em 94%

Apenas duas bacias estavam abaixo da média em março

Único alerta ativo de seca hidrológica na bacia do Ave, em nível moderado

Energia externa

Gás MIBGAS diário para 13 de abril em 44,42 euros por MWh

Produto resto do mês de abril em 42,25 euros por MWh

Inflação

Estimativa rápida do IPC de março em 2,7% em termos homólogos

Cenário meteorológico

O país sai de um arranque ainda marcado por algum vento, nebulosidade e agitação marítima no litoral para uma sequência mais seca, estável e amena. O padrão dominante a partir de terça-feira é de normalização atmosférica, com mais abertas e subida gradual das máximas.

A leitura meteorológica relevante para a economia não está em extremos, mas na ausência deles. Depois de semanas de maior instabilidade, Portugal entra agora numa janela em que o tempo deixa de ser fator de perturbação e passa a ser fator de facilitação. Isso é especialmente relevante para atividades dependentes de mobilidade, execução física, trabalho de campo e presença em loja.

O grau de confiança é médio a médio alto. O sinal de fundo é consistente, mas o detalhe diário no início da semana ainda admite ruído local na chuva fraca, no vento e na nebulosidade, sobretudo no Norte e Centro.

Tradução económica

A primeira tradução económica desta semana é operacional. Menos precipitação e maior estabilidade significam mais horas úteis de trabalho, menor probabilidade de interrupções e melhor previsibilidade logística. Isto beneficia diretamente transportes, construção, obras, comércio de rua, restauração e turismo urbano.

A segunda tradução é energética. O tempo mais seco e com mais abertas favorece a produção solar, num sistema que já vem de um trimestre muito forte em renováveis. Num contexto de eletricidade grossista baixa, isso alivia custos em serviços, frio alimentar, indústria eletrointensiva e operação comercial.

A terceira tradução é analítica. Seria um erro confundir melhoria operacional com desaparecimento do risco económico. O tempo ajuda a semana na margem. Não é ele que define custos, expectativas e prudência empresarial. O principal canal de risco continua a ser a energia importada, em especial num quadro em que o gás e o petróleo permanecem condicionados pela geopolítica.

Índice ECO Clima Intelligence

Score: 35 em 100

Classificação: Pressão leve

O score desta semana resulta de um quadro meteorológico benigno, com temperatura e precipitação a favorecerem a operação, eventos extremos limitados ao arranque da semana, eletricidade grossista baixa, produção renovável forte e barragens em níveis muito confortáveis.

O que impede um score mais baixo é a volatilidade externa, sobretudo na energia. É esse fator que continua a puxar o índice para cima e a travar uma leitura de plena normalidade económica.

Drivers principais do score

Temperatura sem penalização relevante para operação Precipitação abaixo do normal, com efeito positivo na execução Eventos extremos limitados e concentrados no arranque Produção renovável elevada Preço da eletricidade em níveis baixos Barragens com armazenamento muito confortável Volatilidade externa ainda alta, em especial no gás e no petróleo

Condicionantes da semana

A primeira condicionante é a energia externa. O mercado elétrico português entra barato, mas o sistema económico não vive isolado do gás nem do petróleo. Enquanto o gás ibérico se mantiver acima dos 42 euros por MWh, o alívio da eletricidade terá sempre um teto externo.

A segunda condicionante é a inflação. A aceleração do IPC em março mostra que a energia voltou a pesar nos preços, o que significa que a melhoria meteorológica desta semana pode coexistir com maior pressão sobre custos e rendimento disponível.

A terceira condicionante é monetária. O BCE já enquadrou a guerra no Médio Oriente como um choque que agrava a incerteza, pressiona a inflação e deteriora a visibilidade sobre o crescimento. Para as empresas, isso significa que uma boa semana de operação não elimina a prudência na decisão.

A quarta condicionante é hídrica, mas em sentido positivo. O país entra nesta semana sem um problema nacional de água, o que reduz risco em utilities, agricultura e produção. O ponto de atenção deixa de ser sistémico e passa a ser territorial.

Impacto setorial

Transportes

Benefício direto com menor probabilidade de perturbações meteorológicas

Melhor previsibilidade para circulação rodoviária e distribuição

Cautela no arranque da semana por causa da agitação marítima e do vento no litoral

Energia

Semana favorável para a componente solar

Sistema continua apoiado por forte contribuição renovável

Eletricidade grossista em níveis baixos melhora custos de curto prazo

Limite principal continua a vir do gás e da geopolítica externa

Água e utilities

Quadro nacional de conforto, com armazenamento elevado

Redução do risco operacional agregado

Vigilância mais localizada, com destaque para a bacia do Ave

Agricultura

Janela favorável para trabalho de campo, tratamentos e logística

Menor perturbação meteorológica do que nas semanas anteriores

Se o padrão seco persistir, a gestão da água volta a ganhar peso na segunda metade de abril

Indústria

Benefício moderado com temperaturas amenas e eletricidade barata

Menor ruído meteorológico sobre produção e distribuição

Exposição principal continua a ser o custo da energia importada

Retalho alimentar e consumo

Melhor circulação e maior propensão para consumo fora de casa

Apoio ao comércio de proximidade e à restauração

O risco continua a estar no rendimento disponível, caso a energia volte a pressionar preços

Turismo, seguros, infraestruturas e produtividade laboral

Turismo urbano favorecido por estabilidade e temperaturas confortáveis

Menor pressão sobre sinistralidade meteorológica, exceto no mar no início da semana

Mais horas úteis para construção e infraestruturas

Melhoria da produtividade laboral em atividades expostas ao exterior

Risco económico

Curto prazo

O risco climático é baixo. O risco externo é médio. A semana é boa para operar, mas continua vulnerável a qualquer agravamento da energia.

Médio prazo

Se o padrão mais seco se prolongar, o benefício operacional de abril pode começar a ter custos setoriais na água e em parte do mix hidroelétrico. Ainda não é esse o cenário dominante, mas é uma variável a vigiar.

Europa

Na escala europeia, o risco central mantém-se na ligação entre energia, inflação e política monetária. Uma semana favorável em Portugal não basta para neutralizar esse enquadramento.

Radar de decisão e watchlist

Vigiar o MIBGAS. Enquanto o gás permanecer acima dos 42 euros por MWh, o alívio energético continuará incompleto

Enquanto o gás permanecer acima dos 42 euros por MWh, o alívio energético continuará incompleto Seguir o OMIE . Se abril continuar em níveis próximos dos 20 e poucos euros por MWh, consolida-se um verdadeiro alívio operacional

. Se abril continuar em níveis próximos dos 20 e poucos euros por MWh, consolida-se um verdadeiro alívio operacional Monitorizar o petróleo e o impacto da guerra no Médio Oriente sobre expectativas e custos

Acompanhar a inflação e a confirmação do efeito energético sobre preços

Observar a persistência do padrão seco na segunda metade de abril, sobretudo pelos efeitos potenciais em agricultura e utilities

Conclusão

A semana de 13 a 19 de abril é, para Portugal, uma boa semana de execução. O tempo ajuda a circular, produzir, vender e planear. Ajuda também a sustentar uma eletricidade barata num sistema energético robusto e com elevada contribuição renovável. Mas a hierarquia da análise não deve ser invertida. A economia portuguesa entra nesta semana com o risco ainda definido por fora. O clima melhora a margem. A energia continua a mandar.