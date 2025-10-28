Sérvulo assessora Sporting na compra do Alvaláxia

A equipa da Sérvulo envolvida na operação, que foi avaliada em 17 milhões de euros, foi liderada pela sócia Sofia Carreiro.

A Sérvulo & Associados assessorou o Sporting na compra do edifício Alvaláxia, um investimento avaliado em 17 milhões de euros. O espaço irá receber o novo museu do clube e novas áreas comerciais.

A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pela, à data, sócia Sofia Carreiro – agora sócia da Bird & Bird – e contou com o apoio dos sócios Francisco Boavida Salavessa e Teresa Pala Schwalbach, da consultora Carla Leandro e da associada Ana Beatriz Gonçalves. “A assessoria jurídica foi fruto de um estreito trabalho de colaboração entre os departamentos de societário, fiscal, financeiro e imobiliário”, explica a firma.

“A operação envolveu uma transação de M&A com transmissão do ativo imobiliário subjacente, e negociação dos demais contratos inerentes à transação, a qual representa o cumprimento de uma das metas centrais definidas no Plano Estratégico Future is Coming, apresentado a 19 de setembro de 2024, pelo Sporting”, conforme explicou Sofia Carreiro, sócia do departamento de Corporate e M&A da Sérvulo & Associados. A 5 de outubro de 2024, os sócios do Sporting aprovaram a compra do Alvaláxia com 96,09% de votos favoráveis, numa Assembleia Geral (AG) realizada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, um mês depois da apresentação dessa proposta pela direção do clube.

“A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo clube para afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global”, observou, em comunicado, o clube.

Na altura, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) ‘leonina’, João Palma, não esclareceu que tipologia de compra foi aprovada, se a aquisição direta ou através de ações, quotas ou unidades de participação representativas do capital social da entidade proprietária.

“O novo espaço passará a integrar o projeto da ‘Cidade Sporting’, complementando as obras de remodelação atualmente em curso no lado poente do Estádio José Alvalade. Para a época 2026/2027, estão previstas intervenções no lado nascente, que enriquecerão a oferta e a experiência dos adeptos e visitantes”, explicou.

A recompra do Alvaláxia para ser reconvertido num novo museu consta do plano estratégico para a próxima década divulgado no ano passado pelo Sporting, que alienou o espaço comercial em 2007, durante a presidência de Filipe Soares Franco.

“Este passo representa o cumprimento de uma das metas centrais definidas no plano estratégico, no qual o Sporting estabeleceu que ‘a Cidade Sporting é um projeto inovador que consolida a visão de que o desporto é um meio para atingir a melhoria do bem-estar na vida das pessoas. O conceito foi concebido para proporcionar uma experiência holística, dinamizando as imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, num espaço multifuncional que integra desporto, arte, cultura e tecnologia”, sustentou.

De acordo com os ‘leões’, o projeto da nova experiência para o Alvaláxia está em desenvolvimento e o clube apresentará as novidades de forma faseada ao longo da próxima época, à medida que forem sendo implementadas.