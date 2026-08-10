Quem é que quer ser ministro?

se queremos melhores governantes, temos de tornar o exercício de funções públicas mais compatível com uma vida profissional e pessoal digna, mais protegido de riscos reputacionais desproporcionados.

À primeira vista, a pergunta parece quase absurda. Num país onde o poder político continua a ser objeto de ambição, prestígio e projeção pública, assumir um cargo ministerial deveria ser o culminar de uma carreira. Mas a questão é menos trivial do que parece: Quem é que, hoje, quer verdadeiramente ser ministro e, sobretudo, porquê?

As polémicas recentes ajudam a perceber a pergunta. O caos em torno dos exames nacionais colocou o ministro da Educação no centro de uma crise de enorme exposição pública; na Administração Interna, a sucessão de episódios controversos tem mantido o respetivo ministro sob escrutínio permanente. Não interessa aqui discutir o mérito de cada polémica ou a responsabilidade individual dos governantes, mas observar um padrão: em determinadas pastas, uma falha operacional ou administrativa pode, em poucas horas, transformar-se num problema político pessoal do ministro. O cargo oferece poder e notoriedade, mas também uma enorme concentração de responsabilidade e risco reputacional.

Nem todos os ministérios, porém, são iguais. Finanças, Justiça, Educação, Saúde e Administração Interna estão numa categoria à parte. Nas Finanças, muitas decisões têm custos imediatos e benefícios diferidos, tornando o ministro o “mau da fita”. Na Saúde e Educação, os problemas são sistémicos, acumulados durante décadas, e a margem para reformas é condicionada por corporações, sindicatos e expectativas sociais elevadas. Na Administração Interna, uma falha operacional pode rapidamente tornar-se uma crise política; na Justiça, qualquer reforma é um campo minado. Nestes ministérios, o erro paga-se caro, o sucesso raramente é reconhecido e o tempo político nunca é suficiente. Os custos e benefícios de ser ministro são, portanto, profundamente assimétricos — e variam muito consoante a pasta.

Mas a verdadeira questão vai além disso. Não é apenas “quem quer ser ministro”, mas “que tipo de pessoas quer ser ministro”. Podemos, com alguma simplificação, mas útil, distinguir quatro perfis.

Primeiro, os carreiristas, os “jotas”. Aqueles para quem a política é uma profissão. Entram cedo, sobem dentro dos partidos, acumulam cargos e vêem o ministério como um passo natural — ou necessário — na progressão. O objetivo é claro: consolidar posição, ganhar visibilidade, garantir continuidade. Não é necessariamente ilegítimo. Mas levanta uma questão: até que ponto a lógica de carreira se sobrepõe à lógica de serviço público?

Em segundo, há os que vêem a política como trampolim. Não querem necessariamente “fazer política” no sentido clássico; querem influência, contactos e projeção. Um cargo ministerial abre portas — no setor privado, em organizações internacionais ou em consultoria. O mandato torna-se, muitas vezes, um investimento em capital reputacional a converter posteriormente. Também aqui não há ilegalidade — mas há uma tensão evidente entre interesse público e interesse próprio.

Dentro deste grupo, há uma subcategoria sociologicamente reveladora, a daqueles que usam a política como instrumento de ascensão social e, sobretudo, de compensação pessoal. Não se trata apenas de ambição — que é legítima —, mas da necessidade de “provar” alguma coisa, de corrigir um passado sentido como insuficiente e de exibir perante os outros que se chegou finalmente a algum lado. Frequentemente oriundos de contextos periféricos, geográficos ou socioeconómicos, encontram no poder político uma forma rápida e visível de reescrever a sua posição relativa. O problema nunca está nas condições de partida, mas naquilo que se faz psicologicamente com elas. Quando a política se transforma num mecanismo de superação das próprias “más origens”, reais ou imaginadas, o poder corre o risco de servir para compensar complexos, alimentar o ego e reclamar estatuto. Governar deixa então de ser servir e passa a ser exibir: chegada, influência e poder. É uma forma de provincianismo político — não geográfico, mas mental — em que o interesse coletivo cede lugar à narrativa pessoal de ascensão. Há ainda os conflitos de interesse. Mesmo sem ilegalidade, decisões públicas podem beneficiar setores, empresas ou redes com as quais o decisor teve — ou virá a ter — ligações. A “porta giratória” não é apenas um problema ético, mas de confiança institucional: o risco de o decisor estar também a posicionar-se para o futuro.

Em terceiro, há um tipo, incómodo, mas real, que não pode ser ignorado: os que veem a política como oportunidade de enriquecimento ilícito. Não os que já foram apanhados, mas os que ainda não foram. Aqueles para quem o acesso ao poder é, acima de tudo, um instrumento para construir esquemas, favorecer interesses, acumular riqueza através de decisões opacas, negócios paralelos ou redes de influência. Não são a maioria — longe disso — mas a sua existência basta para corroer a confiança no sistema.

Por fim, em quarto, os mais raros, os puristas, os que entram com um sentido de missão. Aqueles que acreditam genuinamente que podem contribuir para melhorar o país, mesmo sabendo os custos envolvidos. São, hoje, quase inexistentes — não porque não haja pessoas com esse perfil, mas porque o sistema, tal como está, não os incentiva. São, em termos económicos, aqueles cuja função de utilidade está mais alinhada com o bem-estar social agregado — aquilo que, na teoria, se aproximaria da perspetiva de um “social planner” — colocando o interesse coletivo acima de ganhos individuais, de carreira ou de reputação.

A economia ajuda a enquadrar estes fenómenos. A teoria da public choice lembra-nos que os agentes políticos respondem a incentivos, como quaisquer outros. A literatura sobre rent-seeking descreve a utilização do poder político para gerar rendas privadas, em vez de criar valor para a sociedade. E a teoria do agente-principal ajuda a explicar o desalinhamento entre cidadãos e governantes. Quando a monitorização é imperfeita, os agentes ganham margem para agir em benefício próprio.

Do ponto de vista mais sociológico e até antropológico, poder-se-ia falar de uma cultura de tolerância informal a estas práticas, alimentada por redes de proximidade, lealdades pessoais e uma certa resignação coletiva: “é assim que o sistema funciona”. Quando essa perceção se instala, o dano institucional é profundo. E é aqui que o problema se torna mais sério. Ser ministro em Portugal implica custos elevados — muitos deles pouco visíveis à partida.

O custo financeiro. Para muitos profissionais qualificados, o salário de ministro representa uma perda significativa face ao que poderiam ganhar fora da política. Não é o principal problema, mas é um fator relevante. O custo pessoal. Horas intermináveis, exposição constante, pressão mediática e impacto na vida familiar. A função não tem horários, não tem pausas e raramente permite distância. O custo reputacional. Talvez o mais subestimado. Em política, não basta ser íntegro; é preciso parecer sê-lo — permanentemente. E mesmo isso, muitas vezes, não chega. Basta um processo, uma investigação ou uma associação indireta a um caso para o nome ficar marcado, mesmo que, anos depois, tudo seja arquivado ou esclarecido. Quantos ex-governantes não se veem, uma década depois, chamados a explicar decisões tomadas em contextos complexos e com informação incompleta? E quantos não carregam uma suspeita pública que nunca se dissipa totalmente?

Mas há hoje um custo adicional, a devassa da vida pessoal e familiar. Já não basta escrutinar o que um ministro fez no exercício de funções públicas, o seu património ou eventuais conflitos de interesse. É preciso recuar no tempo. Muito. Se necessário, até à creche ou à escola primária. Teve negativas a Português? Traiu uma namorada na adolescência? Embebedou-se aos 20 anos? Foi apanhado em excesso de velocidade? Teve um amigo menos recomendável? Ao ritmo a que caminhamos, talvez os futuros candidatos a ministro devam começar por pedir a ficha individual da escola primária e verificar se existe alguma ocorrência disciplinar por terem atirado uma borracha a um colega.

Há aqui uma confusão crescente entre escrutínio público, indispensável numa democracia, e devassa privada. Um ministro deve responder pelo seu património, incompatibilidades, decisões e relações suscetíveis de condicionar o exercício das suas funções. Evidentemente. Mas parece exigir-se uma biografia inteiramente imaculada, como se um ministro fosse uma espécie humana diferente dos restantes portugueses: nunca bebeu demais, nunca conduziu depressa, nunca teve uma relação sentimental complicada, nunca tomou uma má decisão e nunca teve um amigo inconveniente. E, quando aparece sangue político na água, uma parte da comunicação social parece subitamente transformar-se em CMTV. Começa o campeonato nacional de arqueologia biográfica: quem encontra primeiro o episódio mais remoto, o familiar mais inconveniente, a fotografia mais embaraçosa ou o conhecido mais duvidoso? Se nada aparecer nos últimos cinco anos, recua-se dez; se dez não chegarem, vinte. Se for preciso, procura-se a educadora de infância. Naturalmente, corrupção, enriquecimento injustificado, favorecimentos ou conflitos de interesse devem ser investigados sem contemplações. Mas investigar o que é relevante para o exercício de funções públicas é diferente de investigar uma vida inteira na esperança de encontrar qualquer coisa.

Estamos, afinal, à procura de ministros ou de santos? Porque, se procuramos alguém com quarenta ou cinquenta anos de vida inteiramente à prova de bala — profissional, financeira, familiar, sentimental, social e rodoviária — talvez seja prudente começar o recrutamento noutro lugar. E mesmo entre os santos conviria fazer primeiro uma auditoria. Para ganhar menos, trabalhar mais e descobrir na televisão que alguém encontrou o seu colega de carteira do quinto ano? É uma proposta de valor curiosa.

Vale a pena? Para alguém competente, com carreira estabelecida, reputação sólida e alternativas fora da política, o cálculo não é óbvio. Os benefícios — poder, influência, reconhecimento — existem, mas são temporários, incertos e frequentemente ilusórios. Os custos são reais, imediatos e, muitas vezes, duradouros. E, no entanto, precisamos precisamente de pessoas competentes, independentes, experientes e com sentido de responsabilidade a assumir funções governativas. Mas o sistema parece afastá-las: penaliza quem tem mais a perder e atrai, em maior proporção, quem tem mais a ganhar. O resultado é um risco de seleção adversa — não necessariamente de más pessoas, mas de perfis menos preparados, menos independentes ou mais condicionados por incentivos de curto prazo.

Como resolver este dilema? Não há respostas simples. Mas se queremos melhores governantes, temos de tornar o exercício de funções públicas mais compatível com uma vida profissional e pessoal digna, mais protegido de riscos reputacionais desproporcionados, mais transparente na gestão de conflitos de interesse e mais alinhado com uma lógica de serviço — e não de oportunidade. Caso contrário, a pergunta manter-se-á pertinente. Quem é que quer ser ministro? E, talvez mais importante: quem é que estamos, de facto, a conseguir atrair para o ser?