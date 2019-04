5 coisas que vão marcar o dia

Toma posse esta quinta-feira o novo secretário de Estado do Ambiente, que chega ao Governo depois da polémica das relações familiares conhecida por familygate. No Parlamento, prossegue a audição à CGD, enquanto o Eurostat revela a evolução dos preços das casas nos 28 países da União Europeia.

Eurostat faz raio-X aos preços da habitação

O Eurostat vai divulgar os dados que permitirão avaliar como evoluíram os preços das casas durante o ano de 2018 nos países da União Europeia. Será, assim, possível perceber se o aumento de 10,3% no valor dos imóveis para habitação em Portugal superou a média da UE, ou mesmo se a subida foi mesmo a mais expressiva entre os 28.

OCDE avalia carga fiscal sobre o trabalho

A OCDE vai publicar esta quinta-feira um relatório que avalia a evolução das contribuições e impostos sobre a remuneração bruta dos trabalhadores portugueses. Os dados vão permitir comparar a realidade portuguesa com a média dos países da organização. O indicador tem em conta os impostos sobre o rendimento pagos pelos contribuintes, mas também as contribuições para a Segurança Social por parte do trabalhador e da entidade empregadora.

Prossegue a comissão de inquérito à CGD

Decorre mais uma audição no Parlamento no âmbito da segunda comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), que investiga a atribuição de créditos ruinosos que geraram perdas avultadas no banco público. Desta vez, os deputados vão ouvir Vasco D’Orey, antigo responsável pela Direção de Risco da CGD. A auditoria da EY ao banco mostrou que alguns créditos foram atribuídos mesmo após o parecer negativo deste departamento de risco.

Jerónimo Martins vota limite aos bónus

Os acionistas da Jerónimo Martins vão votar em assembleia-geral a proposta da comissão de vencimentos para limitar a remuneração variável dos administradores ao dobro da componente fixa. A ser aprovada, os gestores do grupo que detém o Pingo Doce não poderão receber em prémios mais do dobro do salário fixo anual. A reunião começa às 11h00.

Novo secretário de Estado toma posse

João Ataíde das Neves, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, toma posse como secretário de Estado do Ambiente. A nomeação para o cargo acontece na sequência da demissão de Carlos Martins, devido à polémica das ligações familiares. Carlos Martins decidiu abandonar o cargo depois de se saber que nomeou um primo, Armindo dos Santos Alves, para adjunto no seu gabinete.