Revista de imprensa internacional

O tema das alterações climáticas continua a gerar controvérsia nos EUA. Por cá, Portugal continua a ser um dos destinos favoritos para os brasileiros com fortunas maiores. No Reino Unido, a Uber pode ser obrigada a pagar 1.000 milhões de libras em IVA não liquidado, numa altura em que a aplicação volta a torcer para não ser considerada uma empresa de transporte.

Bloomberg

Portugal é a “nova Miami” para brasileiros ricos

Incentivos fiscais agressivos e um mercado imobiliário em acelerada valorização estão a atrair cada vez mais brasileiros ricos para Portugal, que veem neste canto da Europa “a oportunidade de viver num paraíso fiscal que não é uma ilha das Caraíbas”. E se graças à administração Trump a imigração para os Estados Unidos está cada vez mais dificultada, é em Portugal que estes milionários estão a encontrar a sua “nova Miami”. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Financial Times

BP reconhece “caminho insustentável” no consumo de energia

O chairman da BP, Helge Lund, reconheceu que o consumo de energia no mundo está “num caminho insustentável” e defendeu que a BP tem de ser preparada para o negócio das baixas emissões no futuro. Ainda assim, Lund não apresentou qualquer medida concreta e continuou a rejeitar os pedidos dos investidores para que aperte os limites máximos nas emissões de gases com efeito de estufa produzidas pela queima do combustível, uma das principais causas das alterações climáticas. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

The New York Times

EUA mudam critérios para contar menos mortes prematuras causadas pela poluição

A Agência da Proteção Ambiental dos EUA tem planos para mudar o critério pelo qual são contabilizadas as mortes prematuras provocadas pelo flagelo da poluição atmosférica. A medida poderá resultar numa menor contabilização de mortes e em novos argumentos para a Administração Trump promover recuos nas políticas ambientais promovidas no passado. Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The Times

Uber investigada no Reino Unido por não pagar IVA

A Uber está sob investigação das autoridades britânicas, acusada de não ter pagado 1.000 milhões de libras em IVA. A empresa não paga IVA a 20% sob as tarifas por alegar que é apenas uma intermediária no serviço e por os motoristas que trabalham ao serviço da aplicação recebem menos de 85.000 libras por ano. No entanto, se o Reino Unido concluir que a Uber é mesmo uma empresa de transporte e está sujeita ao IVA, os passageiros poderão enfrentar aumentos nos preços que poderão chegar aos 20%. Leia a notícia completa no The Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

NPR

Presidente comediante da Urânica vai dissolver parlamento

O comediante Volodymyr Zelenskiy tomou posse esta segunda-feira como Presidente da Ucrânia e anunciou que uma das primeiras medidas que vai tomar é a dissolução do parlamento ucraniano, dando início ao processo para a convocação de eleições legislativas antecipadas. “O governo não é a solução para o nosso problema; o governo é o problema”, disse Zelenskiy, que conquistou a Presidência ao incumbente Petro Poroshenko. Leia a notícia completa na NPR (acesso gratuito, conteúdo em inglês).