5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira é dia de debate quinzenal na Assembleia da República e um dos temas que deverá marcar o plenário é a crise nos transportes. A propósito, o INE divulga esta manhã os dados da atividade dos transporte relativos ao primeiro trimestre. E de volta ao Parlamento, Norberto Rosa vai ser ouvido pelo deputados da comissão de inquérito ao banco público. O FMI vai revelar as suas previsões e análise à economia dos Estados, em dia de reunião de política monetária do BCE.

Quinta-feira é dia de debate quinzenal

O primeiro-ministro vai, esta quinta-feira, à Assembleia da República para mais um debate quinzenal. O plenário será aberto pelo Bloco de Esquerda, que escolheu para tema os transportes, a saúde e as políticas sociais. Seguem-se as intervenções do PSD, PS, CDS-PP, PCP, PEV e PAN. Um dos temas mais quentes do dia deverá ser a crise nos transportes públicos, tendo António Costa já admitido que este será um dos temas fortes do programa eleitoral socialista e Pedro Nuno Santos pedido desculpa pelo serviço com falhas. No entanto, o ministro do Ambiente nega que exista “caos” nos transportes públicos. Este debate quinzenal acontece uma semana depois da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ter levado a cabo com a GNR uma operação stop para cobrar dívidas fiscais, que acabou por ser cancelada pelo Governo, mas colheu duras críticas. O debate deverá também ficar marcado pelo resultado das Eleições Europeias (das quais o PS saiu fortalecido e a direita mais fraca) e pelo polémico “desaparecimento” de 170 obras de arte do Estado.

Norberto Rosa na Comissão à CGD

Norberto Rosa vai, esta quinta-feira, à II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. Rosa foi administrador do banco público entre 2004-2013, estando por isso abrangido pela auditoria da EY ao banco público que deu origem a esta comissão de inquérito. Recorde-se que Norberto Rosa estava na lista de Miguel Maya para liderar o BCP, mas ficou pelo caminho sem ter recebido luz verde por parte dos reguladores. Foi, antes, integrar a equipa diretiva da Associação Portuguesa de Bancos, presidida há vários anos por Faria de Oliveira, que liderou a equipa da CGD que integrava Norberto Rosa.

Reunião de política monetária do BCE

Esta quinta-feira fica também marcada pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). No encontro desta manhã, o banco liderado por Mario Draghi deverá detalhar a nova série de empréstimos de prazo alargado para bancos, que vai lançar em setembro para “preservar as condições favoráveis de crédito”. Isto numa altura em que persistem as incertezas sobre o crescimento e a inflação e que poderão forçar o governador a optar por um novo corte da taxa diretora.

INE divulgado dados sobre transportes

O Instituto Nacional de Estatística divulga, esta quinta-feira, os dados da atividade dos transportes, relativos aos primeiros três meses do ano. No último trimestre de 2018, o movimento de passageiros nos aeroportos nacionais cresceu 6,2%, atingindo 12,6 milhões. Também no modo ferroviário foi registada uma subida: nos comboios, o movimento de passageiros cresceu 5% e no metropolitano subiu 5,1%. De notar que estes primeiros três meses de 2019 ainda não vão refletir os efeitos do passe único, que impulsionou a procura de tal modo que até já há operadores a tirar bancos das carruagens, uma vez que tal oferta só arrancou em abril.

FMI faz revisão anual sobre a economia norte-americana

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revela esta quinta-feira as conclusões preliminares de sua revisão anual da economia dos EUA – a chamada Consulta do Artigo IV. Numa conferência de imprensa que terá lugar na sede do Fundo, a diretora-geral, Christine Lagarde, vai apresentar a visão do FMI sobre as perspetivas económicas do país, bem como sobre as prioridades da política económica. No Artigo IV vai ser possível avaliar os impactos da guerra comercial que os Estados Unidos têm levado a cabo com a China e com o México. O Banco Mundial, outra das instituições de Bretton Woods, reviu em baixa a previsão de crescimento das principais regiões do mundo, mas manteve a previsão para os Estados Unidos, de uma expansão de 2,5% em 2019.