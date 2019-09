A Galp e as duas elétricas da família EDP deixaram a bolsa portuguesa no vermelho esta terça-feira, com Lisboa a acompanhar as perdas nas restantes praças europeias.

O PSI-20, o principal índice português, fechou em baixa de 0,74% para 4.885,41 pontos, com 15 cotadas abaixo da linha de águas. A Pharol teve o pior desempenho, registando uma queda superior a 3%, mas foram os pesos pesados do setor energético a penalizar a praça nacional. A Galp caiu 1,85% para 12,765 euros, ao mesmo tempo que a EDP e a EDP Renováveis perderam 0,17% e 0,80%, respetivamente.

Do lado positivo, a travar maiores perdas por cá, estiveram as ações do Jerónimo Martins, que somaram 0,06% para 15,65 euros, depois de ter disparado 4% na sessão anterior.

Lá por for o cenário nas bolsas também foi pintado de vermelho, com o sentimento dos investidores a ser penalizado pelos recentes desenvolvimentos em torno do Brexit e também por dados económicos negativos nos EUA. Isto apesar de a agência Reuters ter revelado ao início da tarde que o BCE prepara um megapacote de estímulos, o que ainda deu algum conforto ao mercado durante algum tempo. Mas o efeito positivo desta notícia acabou por ser anulado rapidamente.

O índice de referência europeu, o Stoxx 600, caiu 0,35% para 379,35 pontos. O FTSE-MIB e o DAX 30 perderam em torno de 0,40%. Mais significativa foi a queda do espanhol IBEX 35, que cedeu quase 1%. Em Wall Street, os principais índices também caem cerca de 1%, penalizado pela guerra comercial.

(Notícia atualizada às 16h52)