5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira começa a discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020. É o grande destaque de um dia em que serão divulgados dados importantes para a economia portuguesa, nomeadamente os relativos ao comércio internacional. De resto, as atenções dos investidores vão manter-se centradas no agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, ao mesmo tempo que olham para os desenvolvimentos do Brexit.

Começa discussão na generalidade do OE 2020

O Orçamento do Estado para 2020 começa a ser discutido na generalidade, esta quinta-feira. A votação está marcada para sexta-feira. As bancadas mais à direita do Executivo (PSD, CDS-PP, IL e Chega) devem votar contra a proposta orçamental. O PCP deve, por sua vez, abster-se, tal como o PAN, o que abre a porta à aprovação do documento numa altura em que falta saber o sentido de voto do BE. Depois desta fase, a proposta de Orçamento desce à especialidade, voltando a ser votado no início de fevereiro.

Como evoluiu o desemprego?

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia divulga, esta quinta-feira, os dados do desemprego relativos a novembro do ano passado. De acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), em Portugal a taxa de desemprego subiu 6,7%, nesse mês. Em causa está uma subida de duas décimas face ao mês anterior, o que coloca a taxa num patamar igual registado no período homólogo. Tal aponta para o que pode ser uma inversão de tendência no mercado de trabalho.

INE divulga dados sobre comércio internacional

O Instituto Nacional de Estatística publica, esta quinta-feira, os dados relativos ao comércio internacional registados em novembro do ano passado. No mês de outubro, Portugal viu as suas exportações e importações aumentarem 8,4% e 6,5%, respetivamente. O défice da balança comercial, por sua vez, registou um aumento de sete milhões de euros face ao mesmo mês de 2018, tendo atingido os 1.647 milhões de euros.

Brexit volta ao Parlamento britânico

O Parlamento britânico vai começar, esta quinta-feira, a discussão na especialidade da nova lei de saída da União Europeia, que foi aprovada na generalidade no final de dezembro. Este “sim” foi conseguido depois da maioria esmagadora conseguida por Boris Johnson nas eleições. Os trabalhos parlamentares foram, entretanto, interrompidos, por ocasião do Natal e da passagem de ano, mas são agora retomados. O primeiro-ministro britânico continua, por sua vez, a mostrar “pressa” em concretizar este processo de saída do Reino Unido da União Europeia, desejando que a lei em causa seja votada a 13 de janeiro, isto é, duas semanas antes do prazo de saída.

Tensões no Médio Oriente castigam bolsas?

Após o ataque do Irão contra bases militares norte-americanas no Iraque, o presidente dos Estados Unidos anunciou, na quarta-feira, haverá novas sanções económicas ao Irão até que “algo mude”. “Os mísseis lançados contra nós foram financiados pelo dinheiro dado pela administração anterior”, sublinhou Donald Trump. Esta quinta-feira, os mercados deverão reagir a estes desenvolvimentos, que significam um novo agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente.