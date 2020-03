A TAP vai ser obrigada a cancelar ainda mais voos para além dos 3.500 anunciados na segunda-feira, depois de o Executivo ter alargado a suspensão das ligações aéreas de e para a totalidade do território italiano, confirmou o ECO junto e fonte oficial da transportadora. Para já a empresa liderada por Antonoaldo Neves não quer avançar o número total de cancelamentos que esta medida vai implicar, mas “ainda terá algum impacto”.

No número total de voos cancelados pela TAP até agora já estavam muitas ligações para Itália, tendo em conta a quebra na procura. Sem cancelar rotas, a opção da transportadora tinha sido diminuir as frequências. Ou seja, se o normal seriam seis voos diários para Roma, só estavam a ser efetuados quatro ou três. Agora, com o anúncio do Governo português, que decorre da decisão de Giuseppe Conte de alargar a quarentena a todo o país para tentar conter o alastrar da epidemia de coronavírus, que em apenas 24 horas matou mais 168 pessoas, todos os voos que estavam a ser realizados deixarão de ser feitos até 24 de março.

(Notícia em atualização)