Fundo francês compra edifício de escritórios no Porto à Fidelidade

Em representação do fundo imobiliário SCPI Cœur d’Europ, a gestora Sogenial Immobilier comprou o Edifício Boavista 257 na cidade do Porto. A transação foi mediada pela CBRE.

O edifício com escritórios e retalho era até agora propriedade da seguradora Fidelidade. Está localizado no edifício lateral do shopping Brasília, o mais antigo da cidade Invicta.

O ativo compreende um total de 6.718 metros quadrados, dos quais cerca de 1.000 metros quadrados destinados a retalho e a restante área destinada a escritórios. “Integralmente reabilitado, o edifício será parcialmente ocupado pela Fidelidade, que aqui decidiu instalar os seus escritórios a norte do país”, refere a CBRE em comunicado.

Neste espaço, a Fidelidade conta ainda com uma agência de retalho e um clube social para os funcionários, ao abrigo de um contrato de arrendamento de longa duração.

“A Sogenial Immobilier orgulha-se desta aquisição, realizada juntamente com a Serris REIM Portugal, que reforça a SCPI Cœur d’Europe com um ativo alinhado com os nossos objetivos: desempenho sustentável, num CBD dinâmico e um ocupante de excelência”, afirma Marvin de Profetis, investment manager da Sogenial Immobilier.

Francisco Seabra Ferreira, country head da Serris REIM, comenta: “O Boavista 257 é um edifício de referência, integralmente reabilitado pela Fidelidade, e beneficia de um contrato de longa duração com um inquilino de primeira linha, assegurando estabilidade e criação de valor a longo prazo.

“Com esta aquisição, o portefólio sob gestão em Portugal ultrapassa os 100.000 mil metros quadrados, consolidando a nossa posição no mercado nacional, com um ativo emblemático na cidade do Porto”, acrescenta.

A Sogenial Immobilier, empresa de origem francesa, foca a sua atividade na gestão de investimentos e gestão de ativos nos mais variados setores, como retalho, escritórios, logística ou saúde. Em 2023, o fundo SCPI Coeur d’Europe estreou-se em Portugal com a aquisição do Évora RetailPark, tendo há dois meses adquirido o centro comercial Vida Ovar por mais de 20 milhões de euros.